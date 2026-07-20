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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und eine Kerze.
Auf der Kreuzung der Völkermarkter mit der Hörtendorfer Straße hat sich der tragische Unfall ereignet.
Klagenfurt
20/07/2026
Tragödie

18-Jähriger tot: Schwerer Unfall kostet jungen Motorradfahrer das Leben

Ein tragischer Unfall hat sich am frühen Sonntagabend, 19. Juli 2026 gegen 18.45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Völkermarkter mit der Hörtendorfer Straße in Klagenfurt ereignet. Ein 18-Jähriger verstarb im Krankenhaus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Der 18-Jährige war auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt stadteinwärts mit seinem Motorrad unterwegs, als er mit dem Auto eines 72-jährigen Mannes kollidierte. Dieser bog gerade von der Hörtendorfer Straße aus. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste noch vor Ort reanimiert werden. Wie die Polizei nun berichtet, erlag er jedoch in weiterer Folge im Klinikum seinen Verletzungen.

18-Jähriger bei Rot in die Kreuzung eingefahren

Mehrere Zeugen gaben später an, dass der 18-Jährige mit hoher Geschwindigkeit über die rote Ampel gefahren und ungebremst in das Auto, das Grünlicht hatte, gekracht ist. Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass das Motorrad nicht für den Verkehr zugelassen und mit gefälschten Kennzeichen ausgestattet war. Der 72-jährige Autofahrer wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

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