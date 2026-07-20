Einbruch in Klagenfurter Sozialhilfe-Ambulanz

Heute findet in Klagenfurt eine Verhandlung am Landesgericht statt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die Eingangstüre der AVS-Sozialhilfe eingeschlagen zu haben und nicht nur das.

Heute findet eine verhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt.

Heute findet eine verhandlung am Landesgericht Klagenfurt statt.

Ein Mann steht heute, Montag, vor Gericht, weil er versucht haben soll, in eine soziale Einrichtung einzubrechen. Laut Anklage hat er am 8. Dezember 2025 in Klagenfurt die Glasscheibe der Eingangstür der AVS-Sozialhilfe Kärnten eingeschlagen. Danach soll er versucht haben, wertvolle Gegenstände aus der Drogenambulanz zu stehlen.

Verhandlung findet heute statt

Die Verhandlung dazu findet heute, 20. Juli, von 10 bis 11 Uhr am Landesgericht Klagenfurt statt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Der maßgebliche Strafrahmen richtet sich nach dem schwersten Delikt – dem versuchten Einbruchsdiebstahl.