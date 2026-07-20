Wörthersee Swim Night: Trotz Regen und Dunkelheit voller Erfolg

Am Samstag, dem 18. Juli 2026, fand im Strandbad Maiernigg die beliebte Wörthersee Swim Night statt. Trotz eines Wetterumschwungs und Dauerregens ließen sich die Teilnehmer das magische Nachtschwimmen nicht nehmen.

Organisiert wurde das erfolgreiche Kärntner Event vom Verein Wörthersee Swim. Bei einer Lufttemperatur von 28 Grad war der Wörthersee mit 26 Grad angenehm warm. Da die Dämmerung extrem schnell einbrach, wurde es rasch dunkel auf dem See. Große, leuchtende Regattabojen wiesen den Schwimmern sicher den Weg.

Knicklichter im Wasser

Zusätzlich glühte das Wasser durch kostenlose Knicklichter aus dem Startpaket. Diese gratis Schwimmbojen sorgten für maximale Sicherheit und ein beeindruckendes Lichtermeer. Alle Teilnehmer und jungen Nachwuchsschwimmer zeigten absolute Top-Leistungen. Das nächste Event des Vereins, der große Wörthersee Swim, folgt am 4. und 5. September 2026. Zudem steht der Termin für das nächste Jahr bereits fest: Es ist der 3. Juli 2027.

Die Athleten starteten hochmotiviert auf drei verschiedenen Distanzen: 600 Meter als perfekte Strecke für Einsteiger

als perfekte Strecke für Einsteiger 1.000 Meter als klassische, beliebte Mitteldistanz

als klassische, beliebte Mitteldistanz 2.000 Meter als Königsdisziplin über zwei volle Runden