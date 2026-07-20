Rosen, Häkeln und 100 Jahre: Anna feierte ihren besonderen Geburtstag

Am vergangenen Wochenende hat wieder eine Klagenfurterin den stolzen 100. Geburtstag gefeiert: Anna Wernig. Die gebürtige Diexerin lebt seit knapp 50 Jahren in Klagenfurt/Viktring. An ihrem besonderen Geburtstag freute sich die Jubilarin über den persönlichen Besuch von Bürgermeister Christian Scheider, der der rüstigen Seniorin herzlich gratulierte.

Gartenarbeit und Häkeln

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn es Menschen in einem so hohen Alter so gut geht und sie auch viel schöne Zeit im Kreise ihrer Familie verbringen“, freut sich Scheider. Anna Wernigs großes Hobby ist ihr Garten, vor allem die prachtvollen Rosen, die sie bis vor einem Jahr noch selbst gepflegt hat. Heute zählt die Handarbeit, vor allem das Häkeln, zu ihren Lieblingsbeschäftigungen.