Nach schwerem Unfall in Moosburg: Polizei sucht nun Zeugen

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L 74 Tuderschitzer Landesstraße zu einem schweren Unfall. Eine Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Moosburg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag in Moosburg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 19. Juli kam es in der Gegend rund um Moosburg zu einem schweren Unfall. Eine Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und Zeugen zu dem Unfallvorgang.

Der Unfall

Auf der L74 Tuderschitzer Landesstraße geriet am Sonntagnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in eine entgegenkommende Motorradfahrerin (29). Die Frau wurde durch den Aufprall in einen Acker geschleudert und mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Der PKW-Lenker blieb unverletzt, ein Alkotest verlief negativ. Die L74 war bis 16:15 Uhr komplett gesperrt.

Zeugenaufruf:

Da der genaue Unfallhergang bislang noch nicht vollständig geklärt werden konnte, werden Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige zweckdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Moosburg unter der Nummer: 0591332112 in Verbindung zu setzen.