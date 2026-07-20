Rabatte, DJ & Hüpfburg: City Outlet belebt Klagenfurter Innenstadt

Von 23. bis 25. Juli 2026 laden rund 33 City-Betriebe zum großen Sommer-Sale in die Klagenfurter Innenstadt, umrahmt von Kinderprogramm, Musik und einer Pre-Fête Blanche am Alten Platz.

Der Sommer ist noch lange nicht vorbei, aber in vielen Betrieben der Klagenfurter Innenstadt beginnt bereits die beste Zeit für sommerliche Fundstücke. Beim Sagenhaften City-Outlet von Donnerstag, 23. Juli, bis Samstag, 25. Juli 2026, machen rund 33 City-Unternehmen Platz für Neues und bieten ausgewählte Sommerware zu deutlich reduzierten Preisen an.

Verschiedene Angebote

Die Angebote reichen von Sommermode und Schuhen zu Outletpreisen über stark reduzierte Bademode, Sonnenbrillen-Sales und Schmuckaktionen bis hin zu Gratis-Verkostungen und kleinen Aktionen in Gastronomie und Fachgeschäften. In manchen Betrieben gibt es Rabatte von bis zu minus 70 Prozent auf ausgewählte Ware.

City Outlet

„Viele Kundinnen und Kunden schätzen beim City Outlet, dass sie nicht nur ein gutes Angebot finden, sondern auch in Ruhe schauen, probieren und sich beraten lassen können. Das macht den Unterschied zur schnellen Schnäppchenjagd. Man verbringt einen Vormittag oder Nachmittag in der Stadt, entdeckt vielleicht ein neues Geschäft, trifft jemanden, trinkt einen Kaffee und nimmt im besten Fall ein Stück mit nach Hause, über das man sich lange freut“, sagt Inga Horny, Geschäftsführerin von Klagenfurt Marketing, das das City Outlet auch heuer wieder organisiert.

Musik, Kinderprogramm und Pre-Fête Blanche am Alten Platz

Zum Einkaufen kommt an den drei Tagen auch ein kleines Sommerprogramm am Alten Platz. Gestaltet wird es von Bar Italia und teatro in the city. So entstehen gute Gründe, nach dem Stadtbummel noch ein wenig länger zu bleiben und das City-Flair zu genießen, ob mit Kindern, mit Freundinnen und Freunden oder einfach bei Musik und einem Getränk in der Hand. Am Donnerstag, 23. Juli, gibt es von 17 bis 20 Uhr eine Hüpfburg und Kinderprogramm. Von 20 bis 22 Uhr legt DJ Vladimir S. auf.

Pre-Fête Blanche

Am Freitag, 24. Juli, startet ab 18 Uhr die Pre-Fête Blanche von Bar Italia und teatro in the city. Zunächst spielt „Zurzeit zu Zweit“ live, danach gibt es DJ-Musik. Für alle, die im Anschluss weiterfeiern möchten, fährt ab 22 Uhr ein Shuttle zur FÊTE BLANCHE IN DER FABRIK und wieder retour. Am Samstag, 25. Juli, begleitet von 10 bis 18 Uhr Klaviermusik den Einkaufsbummel am Alten Platz. Möglich wird das durch eine Kooperation mit dem Klavierhaus Langer. Das Sagenhafte City Outlet ist damit nicht nur eine Gelegenheit, gute Angebote zu finden, sondern auch ein Anlass, sich wieder einmal bewusst Zeit für die Klagenfurter Innenstadt zu nehmen.