Mit 86 Jahren verstorben: Trauer um Kärntner Gastronomie-Urgestein

Horst Kogler, welcher vor allem in der Klagenfurter Gastronomieszene bekannt war, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Im Jahr 1972 zog der Gurktaler nach Klagenfurt und eröffnete die Diskothek „Congress“ in der Völkermarkter Straße, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Falco und Co. waren seine Gäste

Später wechselte er mit zwei weiteren Betrieben in die Innenstadt, wo er seine Arbeit erfolgreich fortsetzte und einen Anziehungspunkt für zahlreiche Gäste, darunter Prominente wie Falco oder auch Udo Jürgens, schuf, heißt es im Medienbericht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Monika wanderte Kogler 1988 nach Mallorca aus und betrieb dort mehrere Geschäfte, ehe das Paar zehn Jahre später wieder in die Heimat zurückkehrte. Die Verabschiedung des verstorbenen Gastronomen findet im Familienkreis statt.