Nach erfolgreichem Auftakt: Zweite Runde für „KLUbbing“ im Lendhafen

Nach dem Auftakt im Mai geht KLUbbing weiter: Am 25. Juli legen DJ Flejv und DJ Timora im Klagenfurter Lendhafen auf.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Mai geht die Klagenfurter ÖVP-Veranstaltungsreihe „KLUbbing“ in die nächste Runde. Ende Juli verwandelt das Format erstmals den Lendhafen ab dem späten Nachmittag in eine sommerliche Treffpunkt-Zone für junge Menschen.

Sound unter freiem Himmel

Für den Sound unter freiem Himmel sorgen dabei DJ Flejv und DJ Timora mit ihren Sets. Neben der musikalischen Begleitung erwarten das Publikum kühle Drinks in Form von kostenlosen Aperol Slushies sowie ein Gewinnspiel, bei dem Apple AirPods verlost werden. Mit der Initiative soll ein frisches Freizeitangebot geschaffen werden, das gezielt ein junges Publikum anspricht und gleichzeitig zur Belebung der Innenstadt beiträgt, heißt es in einer Aussendung der Volkspartei.