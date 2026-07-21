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Der KSV 1870 sowie der AKV Europa berichten über das Konkursverfahren.
Klagenfurt
21/07/2026
KSV 1870 berichtet

Konkurs über Klagenfurter Bestattungsunternehmen eröffnet

Nach Gläubigeranträgen wurde über das Bestattungsunternehmen ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 sowie der AKV Europa berichten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Über das Bestattungsunternehmen „Bestattung Kriegl KG“ wurde auf Antrag von Gläubigern ein Konkursverfahren eröffnet, wie der KSV 1870 und AKV Europa am Dienstag berichtet. Gläubiger haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Forderungen bis spätestens 31. August anzumelden.

Akiva und Passiva unbekannt

„Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor“, schildert der Kreditschutzverband von 1870 in seiner Aussendung. Als Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Burger-Scheidlin bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden für den 14. September anberaumt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 08:56 Uhr aktualisiert
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