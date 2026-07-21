Nach medizinischem Notfall: Kärntner per Schleifkorbtrage gerettet

Die FF Maria Rain rettete einen Patienten schonend per Schleifkorbtrage aus dem 1. Stock. Im Einsatz waren auch Rotes Kreuz, Notarzt und First Responder Lambichl.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Patient aufgrund eines medizinischen Notfalls nur liegend aus dem ersten Obergeschoss transportiert werden konnte.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Patient aufgrund eines medizinischen Notfalls nur liegend aus dem ersten Obergeschoss transportiert werden konnte.

Am Montag gegen 21 Uhr wurden mehrere Einsatzkräfte von der Landesalarm- und Warnzentrale zu einer Trageunterstützung für den Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Patient aufgrund eines medizinischen Notfalls nur liegend aus dem ersten Obergeschoss transportiert werden konnte.

Schleifkorbtrage eingesetzt

„Mittels Schleifkorbtrage brachten wir den Patienten schonend und sicher ins Freie, wo er anschließend vom Rettungsdienst weiter versorgt wurde“, schildert die FF Maria Rain in den sozialen Medien. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Kräfte wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen. Neben der Feuerwehr Maria Rain standen das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie der First Responder Lambichl im Einsatz.