Sondereinsatz für die Polizei: Flauschige „Festnahme“ in Klagenfurt

So einen Einsatz gibt es nicht alle Tage: In Klagenfurt wurde ein entlaufenes Chinchilla von der Polizei "festgenommen". Jetzt läuft die Suche nach seinem Besitzer.

In der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt wurde ein Chinchilla von der Polizei aufgegriffen.

In der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt wurde ein Chinchilla von der Polizei aufgegriffen.

Statt eines Einbrechers oder Rasers landete diesmal ein kleiner, flauschiger Ausreißer in den Händen der Polizei Kärnten: Ein entlaufenes Chinchilla sorgte in Klagenfurt für einen tierischen Sondereinsatz.

Streife wurde zum tierischen Retter

Wie die Polizei auf Facebook mit einem Augenzwinkern berichtet, wurde das Tier in der St. Ruprechter Straße „festgenommen“. Dazu veröffentlichten die Beamten ein Foto einer Polizistin, die das Chinchilla vorsichtig in den Händen hält. Dem kleinen Nagetier geht es glücklicherweise gut: „Der kleine Kerl ist wohlauf bei der Polizei und kommt bald ins TiKo.“

Wer vermisst seinen flauschigen Mitbewohner?

Jetzt hoffen die Beamten, dass der kleine Ausreißer bald wieder nach Hause darf. Wer sein Chinchilla vermisst oder Hinweise auf den Besitzer geben kann, wird gebeten, sich direkt bei der Polizei oder beim TiKo (0463 43541-0) zu melden.