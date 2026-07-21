Teures Tanken: Zwei-Euro-Marke in Villach und Klagenfurt geknackt

Der Dieselpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. In Klagenfurt und Villach wurde nun bereits die 2-Euro-Marke geknackt. Schuld daran ist vor allem die angespannte Lage im Nahen Osten.

Die Spritpreise haben wieder neue Höhen erreicht, auch in Villach.

Die Spritpreise haben wieder neue Höhen erreicht, auch in Villach.

Beim Blick auf die Preistafel bei heimischen Tankstellen muss man derzeit wieder einmal schlucken: An ersten Tankstellen in Klagenfurt und Villach kostete ein Liter Diesel am Dienstag (21. Juli) bereits mehr als zwei Euro.

Iran-Krieg sorgt für hohe Spritpreise

Grund für den neuerlichen Preissprung ist vor allem die angespannte Lage auf dem internationalen Ölmarkt. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran und der daraus resultierende stark eingeschränkte Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus treiben den Rohölpreis nach oben – und damit auch die Kosten an den heimischen Zapfsäulen. Hinzu kommen in Österreich Mineralölsteuer, CO₂-Bepreisung und Mehrwertsteuer, die einen beträchtlichen Teil des Literpreises ausmachen.

©klagenfurt_elite Auch in Klagenfurt werden für einen Liter Diesel bereits teilweise über zwei Euro verlangt.

Auch Tanken in Slowenien teurer

Auch in unserem Nachbarland Slowenien, wohin viele Österreicherinnen und Österreicher gern zum günstigeren Tanken ausweichen, haben die Preise am Dienstag ordentlich angezogen. Vor allem Diesel wurde im Vergleich zur Vorwoche um einiges teurer. Hier findest du die aktuellen Spritpreise: Neue Treibstoffpreise in Slowenien: Deutlicher Anstieg ab Mitternacht.