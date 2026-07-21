Kärntner Kripo-Urgestein tauscht Handschellen gegen Badehose

Vom Tatort direkt an den Pool: Nach Jahrzehnten bei der Kriminalpolizei tauscht ein Kärntner Original Handschellen gegen Badehose. Seinen Abschied in die Pension feierte Robert Tomelitsch mit einer ganz besonderen Party.

Wenn Robert Tomelitsch feiert, dann richtig. Nach Jahrzehnten bei der Kriminalpolizei verabschiedete sich der Ferlacher am Samstag (18. Juli) in den Ruhestand – und lud gleich zu einer ganz besonderen Triple-Party. Das Motto: „Waffenstillstand“. Statt Handschellen stehen für ihn künftig Badehose, Pool und wohl etwas mehr Freizeit auf dem Programm.

Vom Tatort direkt an den Pool

Der Abschied hätte kaum besser zu ihm passen können. Im Poolhaus in Feistritz im Rosental feierte Tomelitsch nicht nur seinen Pensionsantritt, sondern gleichzeitig auch seinen Geburtstag und ein Sommerfest. Der Dresscode? „Legere Kleidung & Badesachen.“ Mit einem Augenzwinkern verabschiedete sich der langjährige Kriminalbeamte damit in einen neuen Lebensabschnitt – vom Polizeialltag direkt an den Pool sozusagen.

Nicht nur Polizist, sondern auch Sportler

Doch Robert Tomelitsch ist weit mehr als ein erfahrener Kriminalbeamter. Im Kärntner Sport genießt er seit Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf. Als Naturbahnrodler gewann er zwei EM-Bronzemedaillen, später gab er sein Wissen als Nationaltrainer im Österreichischen Rodelverband weiter. Seit 2022 steht er außerdem als Präsident an der Spitze des Kärntner Rodelverbands. Doch auch im Sommer engagierte er sich mit voller Leidenschaft: Als langjähriger Obmann prägte er den ATUS Feistritz/Rosental entscheidend mit.

„Ich glaube an das Potenzial von jungen Menschen“

Besonders am Herzen lag ihm über all die Jahre die Nachwuchsarbeit. „Mir war es immer wichtig, die lokale Jugend zu fördern. Ich glaube an das Potenzial von jungen Menschen. Was es braucht, ist ein gutes Umfeld“, erklärt Tomelitsch. Der Sport sei für ihn immer mehr gewesen als ein Hobby. Gerade neben dem oft belastenden Polizeiberuf habe ihm das Vereinsleben Kraft gegeben. „Mein Beruf hat mir stets viel ermöglicht, dafür bin ich sehr dankbar.“

Mehr Aufmerksamkeit für Randsportarten

Gleichzeitig wünscht sich Tomelitsch auch künftig mehr Aufmerksamkeit für kleinere Sportarten. „Es ist wichtig, dass man auch die Randsportarten stärkt. Nicht überall gibt es Millionenbudgets“, betont er abschließend.