FPÖ will Budget nicht zustimmen: „Das ist der völlige Wahnsinn“

Der Budget-Krimi in Klagenfurt geht in die nächste Runde: Nur wenige Tage nach der Einigung zwischen SPÖ und FSP legt sich nun die FPÖ quer. Damit droht der nächste Rückschlag für die Landeshauptstadt.

Der Budgetstreit in Klagenfurt entwickelt sich zu einer neverending Story. Nachdem sich SPÖ und FSP vor rund einer Woche endlich auf einen Budgetentwurf für 2026 geeinigt hatten, kündigt nun die FPÖ an, dem Voranschlag bei der Gemeinderatssitzung am 23. Juli nicht zustimmen zu wollen. Damit bleibt offen, ob das Budget tatsächlich beschlossen werden kann.

FPÖ sieht gravierende Mängel

In einer Pressekonferenz übten FPÖ-Stadtparteiobmann Gernot Darmann, Klubobmann Andreas Skorianz und Stadträtin Sandra Wassermann scharfe Kritik am vorliegenden Budget. Einerseits geht es dabei um die verspätete Vorlage des Budgets. „Das ist ein Versagen auf allen Linien der Finanzreferentin und entspricht laut Informationen aus der Finanzabteilung auch nicht den Vorgaben der Gemeindeaufsichtsbehörde“, so Wassermann.

©Klub der Freiheitlichen Gemeinderäte FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz: „Das kann die Stadt noch bitter treffen.“

Kritik an Prioritätensetzung

Kritisiert werden unter anderem Kürzungen im Straßenbau. Laut FPÖ sinkt das Budget in diesem Bereich von acht auf sechs Millionen Euro, obwohl zahlreiche Straßen saniert werden müssten. Auch die Gewichtung bei den Ausgaben sorgt für Kritik: „Während bei der Hochkultur großzügige Steigerungen vorgesehen sind, wird bei der Volkskultur bereits deutlich zurückhaltender budgetiert und bei den Sportvereinen noch stärker der Sparstift angesetzt“, kritisiert Darmann. Und weiter:

Genau dort, wo unsere Kinder und Jugendlichen gefördert werden, wo Ehrenamt und Gemeinschaft, sowie Tradition und Heimat gelebt werden, wird gekürzt. Das ist der völlige Wahnsinn.“

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf FPÖ-Stadtparteiobmann Gernot Darmann kritisiert die Prioritätensetzung im Klagenfurter Budgetentwurf.

Rechtskosten und Flughafen

Weitere Kritikpunkte betreffen die aus Sicht der FPÖ hohen Ausgaben für Rechts- und Beratungsleistungen, die im Voranschlag gestiegen sind, sowie die fehlende Berücksichtigung des Flughafens Klagenfurt im Budget. „Der Flughafen wird einfach aufgeschoben und kommt im Budget nicht vor. Das kann die Stadt noch bitter treffen. Auch hier sollte es unverzüglich Gespräche mit dem Land geben“, fordert Klubobmann Skorianz.

©Klub der Freiheitlichen Gemeinderäte FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz: „Das kann die Stadt noch bitter treffen.“

Budgetbeschluss weiter offen

Erst vergangene Woche hatten SPÖ und FSP nach monatelangen Verhandlungen einen gemeinsamen Budgetentwurf präsentiert. Dieser soll am 23. Juli im Gemeinderat beschlossen werden. Während die SPÖ den Voranschlag als wichtigen Schritt zu mehr Planungssicherheit bezeichnet, hatten bereits mehrere Fraktionen Vorbehalte angekündigt. Ob der Voranschlag im Gemeinderat die notwendige Mehrheit findet und Klagenfurt Ende Juli 2026 endlich einen Budgetbeschluss schafft, bleibt damit ungewiss.