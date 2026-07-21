Klagenfurter Familienbetrieb erhÃ¤lt hohe Auszeichnung

TÃ¤glich landen mehr als 3.000 Mahlzeiten aus ihrer KÃ¼che auf den Tellern in KÃ¤rnten. Jetzt wurde der Klagenfurter Familienbetrieb Feine KÃ¼che Kulterer mit einer besonderen Auszeichnung des Landes geehrt.

Das Catering-Unternehmen Feine KÃ¼che Kulterer aus Klagenfurt darf kÃ¼nftig das KÃ¤rntner Landeswappen fÃ¼hren. Die Auszeichnung wurde am Dienstag (21. Juli) von Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig an den Familienbetrieb Ã¼bergeben.

Seit 50 Jahren Familienbetrieb

Der Betrieb besteht seit rund 50 Jahren und wird mittlerweile in zweiter Generation gefÃ¼hrt. TÃ¤glich werden nach Unternehmensangaben mehr als 3.000 Mahlzeiten zubereitet. Beliefert werden unter anderem Schulen, KindergÃ¤rten, Seniorenheime, Horte sowie Ã¶ffentliche Einrichtungen. DarÃ¼ber hinaus ist das Unternehmen als Cateringanbieter fÃ¼r Veranstaltungen tÃ¤tig und betreibt das Schloss Maria Loretto am WÃ¶rthersee. Nach Angaben des Landes stammen mehr als 70 Prozent der verwendeten Zutaten aus der Region, rund 30 KÃ¤rntner Familienbetriebe beliefern das Unternehmen. Vor zwei Jahren investierte Kulterer laut Land rund eine Million Euro in die Modernisierung des Standorts in Klagenfurt.

„Echte regionale WertschÃ¶pfung“

â€žVor allem zollen wir heute Juliane Kulterer Respekt, die 1966 den Schritt in die SelbstÃ¤ndigkeit gewagt hat und mit ihrem Mann an der Seite den Betrieb mit 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 1999 in die HÃ¤nde ihres Sohnes Ã¼bergeben konnte. KÃ¤rntner Unternehmerinnen sind mutig, entschlossen und vor allem unnachgiebigâ€œ, betonte Fellner im Rahmen der Ãœbergabe. Gruber hob besonders die enge Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft hervor: „Damit schafft ihr echte regionale WertschÃ¶pfung“, so Gruber.