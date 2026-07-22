Klagenfurter Ruderverein feiert Sommerfest am WÃ¶rthersee

In der Baumgartner Villa in der WÃ¶rthersee-Ostbucht steigt am Samstag, dem 25. Juli 2026, das Sommerfest des Klagenfurter Rudervereins Albatros. Der Startschuss fÃ¤llt um 16 Uhr.

In der Klagenfurter Baumgartner Villa an der WÃ¶rthersee-Ostbucht veranstaltet der Ruderverein Albatros am Samstag, dem 25. Juli 2026, sein diesjÃ¤hriges Sommerfest. Ab 16 Uhr stehen Grill sowie Bar fÃ¼r die Besucher bereit, bevor um 19.30 Uhr die offizielle FesterÃ¶ffnung erfolgt Ein Highlight des Abends bildet die geplante Bootstaufe, gefolgt von einer Disco, welche bis zur Sperrstunde um 4 Uhr fÃ¼r Stimmung sorgt. Die Vereinsmitglieder freuen sich darauf, viele Besucher begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen.