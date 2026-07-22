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Ein Bild auf 5min.at zeigt Mitglieder des Vereins Albatros bei einer Kuchentheke.
Der Ruderverein Albatros lÃ¤dt am Samstag zum Sommerfest ein.
Klagenfurt
22/07/2026
Am 25. Juli
#goodnews

Klagenfurter Ruderverein feiert Sommerfest am WÃ¶rthersee

In der Baumgartner Villa in der WÃ¶rthersee-Ostbucht steigt am Samstag, dem 25. Juli 2026, das Sommerfest des Klagenfurter Rudervereins Albatros. Der Startschuss fÃ¤llt um 16 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(81 WÃ¶rter)
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In der Klagenfurter Baumgartner Villa an der WÃ¶rthersee-Ostbucht veranstaltet der Ruderverein Albatros am Samstag, dem 25. Juli 2026, sein diesjÃ¤hriges Sommerfest. Ab 16 Uhr stehen Grill sowie Bar fÃ¼r die Besucher bereit, bevor um 19.30 Uhr die offizielle FesterÃ¶ffnung erfolgt Ein Highlight des Abends bildet die geplante Bootstaufe, gefolgt von einer Disco, welche bis zur Sperrstunde um 4 Uhr fÃ¼r Stimmung sorgt. Die Vereinsmitglieder freuen sich darauf, viele Besucher begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Vereinsjugend des Albatros.
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Der Verein blickt dem Event mit Vorfreude entgegen.
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