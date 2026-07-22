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/ Â©Bernhard Horst
Ein Bild auf 5min.at zeigt unzÃ¤hlige Besucher des Freiluftkinos im Strandbad Klagenfurt.
Am 1. August wird's im Klagenfurter Strandbad lÃ¶wenstark.
Klagenfurt
22/07/2026
Movie at the lake

â€žDer KÃ¶nig der LÃ¶wenâ€œ lÃ¤uft gratis im Klagenfurter Strandbad

Filmgenuss unter freiem Himmel: In der nÃ¤chsten Runde von â€žMovie at the Lakeâ€œ verwandelt sich das Klagenfurter Strandbad Anfang August wieder in ein Open-Air-Kino. Diesmal lÃ¤uft ein echter Disney-Klassiker.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(181 WÃ¶rter)
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Nach der erfolgreichen Neuauflage des Freiluftkinos laden die Stadtwerke Klagenfurt am Samstag, 1. August, zur nÃ¤chsten Runde â€žMovie at the Lakeâ€œ ins Klagenfurter Strandbad ein. Gezeigt wird diesmal der Disney-Klassiker â€žDer KÃ¶nig der LÃ¶wenâ€œ â€“ und das bei freiem Eintritt.

Kinoabend direkt am WÃ¶rthersee

Wenn die Sonne langsam Ã¼ber dem WÃ¶rthersee untergeht, beginnt der Filmabend in besonderer Kulisse. Einlass ist ab 19.45 Uhr, der Film startet um 20.15 Uhr. Besucher kÃ¶nnen es sich mit Popcorn unter freiem Himmel gemÃ¼tlich machen und den Film direkt am See genieÃŸen. Die Veranstalter empfehlen eine Anreise mit den Bussen der KMG Klagenfurt Mobil, da rund um das Strandbad mit erhÃ¶htem Besucheraufkommen gerechnet werden kann.

Ersatztermin bei Schlechtwetter

Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet die Veranstaltung laut Stadtwerken am Sonntag, 2. August, statt. Bereits die bisherigen Ausgaben von â€žMovie at the Lakeâ€œ lockten zahlreiche Besucher ins Strandbad. Nach Filmen wie â€žThe Greatest Showmanâ€œ dÃ¼rfen sich Kinofans diesmal auf einen der bekanntesten Disney-Filme freuen. Der Eintritt ist ab Veranstaltungsbeginn kostenlos.

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