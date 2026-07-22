KAC schnappt sich Salzburg-TorjÃ¤ger: St. Denis stÃ¼rmt fÃ¼r die Rotjacken

Der EC-KAC verstÃ¤rkt seine Offensive fÃ¼r die Saison 2026/27 in der win2day ICE Hockey League und der Champions Hockey League mit Travis St. Denis. Der kanadische StÃ¼rmer kommt vom EC Salzburg, wo er in der vergangenen Spielzeit mit 45 Scorerpunkten (21 Tore) in 51 EinsÃ¤tzen zweitbester Scorer war und unterzeichnete bei den Rotjacken einen Einjahresvertrag.

Im Schnitt 19 Tore pro Saison

Nach seinen AnfÃ¤ngen in British Columbia und einer erfolgreichen Zeit an der Quinnipiac University in der NCAA absolvierte St. Denis fÃ¼nf Jahre in der American Hockey League (AHL). Dort verbuchte er in 294 Spielen fÃ¼r Bridgeport und Binghamton 145 Punkte. Zwischen 2021 und 2025 stÃ¼rmte er in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fÃ¼r die Straubing Tigers sowie den ERC Ingolstadt und erzielte im Schnitt 19 Tore pro Saison. FÃ¼r den Angreifer, der flexibel im Zentrum und am FlÃ¼gel einsetzbar ist, wird die kommende Spielzeit bereits die fÃ¼nfte Champions-Hockey-League-Saison in Serie sein.

„Viel Erfahrung“ fÃ¼r Klagenfurt

Head Coach Kirk Furey freut sich Ã¼ber den Neuzugang: â€žTravis St. Denis bringt viel Erfahrung aus zehn Profi-Saisonen aus Nordamerika und Europa mit in unsere Mannschaft. Er hat in verschiedenen guten Ligen konstant unter Beweis gestellt, dass er in der Offensive groÃŸe BeitrÃ¤ge liefern kann. Sein Spielstil ist kantig, er ist ein kleinerer StÃ¼rmer, agiert aber meist sehr giftig, lÃ¤sst sich nicht viel bieten und steht stets fÃ¼r sich und sein Team ein. Die Energie, die er auf das Eis bringt, passt gut in unsere Truppe und auch zu unserer Art und Weise, Eishockey zu spielen, dementsprechend freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.â€œ