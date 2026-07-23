Autofahrer (17) poltert über Hang: Drei Verletzte

Ein 17-Jähriger Lenker kam am Mittwoch von der Techelsberger Straße (L 78) ab. Er steuerte das Auto in der Folge einen Hang entlang zurück auf die Fahrbahn. Dabei wurden er sowie seine beiden Mitfahrer verletzt.

Ungewöhnliche Szenen spielten sich am Mittwochabend im Gemeindegebiet von Techelsberg im Bezirk Klagenfurt-Land ab. Ein junger Autofahrer (17) aus dem Bezirk Feldkirchen geriet in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. „In weiterer Folge fuhr er einen ansteigenden Hang entlang bis er den Wagen wieder zurück auf die L 78 lenken konnte“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion.

Drei Verletzte

Im Zuge dessen wurden er selbst sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 15 und 18 Jahren verletzt. „Alle drei wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht“, so die Polizisten. Im Einsatz standen außerdem die Freiwilligen Feuerwehren Techelsberg und Töschling.