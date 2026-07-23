Bus zog kilometerlange Ölspur: Drei Feuerwehren im Einsatz

Am Mittwochabend ertönten die Sirenen in der Marktgemeinde Maria Saal. Grund war eine kilometerlange Ölspur, welche sich über die L71 Zollfeld Straße zog. Drei Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei standen im Einsatz.

Ein Linienbus hat aus bislang unbekannter Ursache am Mittwoch Hydrauliköl über einen größeren Abschnitt der L71 Zollfeld Straße verloren. Die Spur zog sich über mehrere Kilometer von einer Brücke in Maria Saal bis zum Ortsende von Karnburg. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Maria Saal, St. Michael am Zollfeld und Stegendorf sowie die Polizei.

©FF St. Michael/Zollfeld Eine Ölspur forderte am Mittwoch die Feuerwehr.

Ölspur zog sich über mehrere Kilometer

„Die betroffenen Straßenabschnitte wurden mit Ölbindemittel abgestreut und gesichert, um die Gefahr für den Verkehr zu beseitigen“, heißt es vonseiten der Florianis. Weiters wurde die Straßenverwaltung sowie eine Kehrmaschine angefordert, um entsprechende Reinigungsarbeiten durchzuführen. Nach rund drei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.