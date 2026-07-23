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/ ©FF St. Michael/Zollfeld
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr auf einer Kreuzung.
Ein Linienbus verlor am Mittwoch Öl auf der Zollfeld Straße im Bezirk Klagenfurt-Land.
Maria Saal
23/07/2026
Am Abend

Bus zog kilometerlange Ölspur: Drei Feuerwehren im Einsatz

Am Mittwochabend ertönten die Sirenen in der Marktgemeinde Maria Saal. Grund war eine kilometerlange Ölspur, welche sich über die L71 Zollfeld Straße zog. Drei Freiwillige Feuerwehren sowie die Polizei standen im Einsatz.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Ein Linienbus hat aus bislang unbekannter Ursache am Mittwoch Hydrauliköl über einen größeren Abschnitt der L71 Zollfeld Straße verloren. Die Spur zog sich über mehrere Kilometer von einer Brücke in Maria Saal bis zum Ortsende von Karnburg. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Maria Saal, St. Michael am Zollfeld und Stegendorf sowie die Polizei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute beim Beseitigen einer Ölspur.
©FF St. Michael/Zollfeld
Eine Ölspur forderte am Mittwoch die Feuerwehr.

Ölspur zog sich über mehrere Kilometer

„Die betroffenen Straßenabschnitte wurden mit Ölbindemittel abgestreut und gesichert, um die Gefahr für den Verkehr zu beseitigen“, heißt es vonseiten der Florianis. Weiters wurde die Straßenverwaltung sowie eine Kehrmaschine angefordert, um entsprechende Reinigungsarbeiten durchzuführen. Nach rund drei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

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