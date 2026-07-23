Aktionstag gegen das Ertrinken im Strandbad Klagenfurt

Anlässlich des weltweiten Präventionstages gegen den Ertrinkungstod findet am kommenden Samstag, dem 25. Juli 2026 ein Aktionstag im Strandbad Klagenfurt statt. Thematisiert werden die Gefahren des Ertrinkens.

Im Strandbad Klagenfurt steht am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr ein Aktionstag mit auf dem Programm. Im Zuge dessen werden interessierte Badegäste über Gefahren am Wasser und lebensrettendes Wissen zu informiert. Immerhin gehört das Ertrinken weltweit zu den häufigsten unfallbedingten Todesursachen, vor allem bei Kindern. Viele dieser Ereignisse könnten durch Information, Aufmerksamkeit und richtiges Verhalten vermieden werden.

Aktionstag im Strandbad Klagenfurt

Darum setzen die Stadtwerke im Rahmen der Veranstaltung auf gezielte Gespräche mit Badegästen sowie praktische Sicherheitstipps. Rund 40 Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung und des Roten Kreuzes sind beteiligt, unterstützt werden sie von den hiesigen Bademeistern.

Programmpunkte Vorstellung der Rettungsinseln auf den Badebrücken mit Erklärungen zu deren Funktion und richtiger Nutzung

Präsentation verschiedener Rettungsgeräte sowie praktische Informationen zu einfachen Erste-Hilfe-Maßnahmen

Aufklärung über Gefahren am Wasser und Erläuterung der wichtigsten Baderegeln

Erklärung der Abläufe im Ernstfall und des Zusammenspiels zwischen Österreichischer Wasserrettung, Rotes Kreuz und Bademeister

Sicherheitseinrichtungen im Strandbad Klagenfurt

An allen drei Brücken im Klagenfurter Strandbad sind Rescue-Corner eingerichtet, ausgestattet mit Rettungsgurt, Rescue-Board, Defibrillator, Alarmknopf und -Anzeige. Zusätzlich gibt es bei jedem Brückenzugang Alarmierungssäulen mit Sprechfunktion. Zur Infrastruktur zählen auch ein Hubschrauberlandeplatz sowie seit heuer ein Einsatzboot für die Badeaufsicht. Einsatzkräfte trainieren regelmäßig für Notfälle. Die Bademeister arbeiten eng mit ehrenamtlichen Rettungsschwimmern und Sanitätern des Roten Kreuzes zusammen, die vor Ort einen fixen Stützpunkt betreiben und von Notarzt Dr. Christian Göschke koordiniert werden. Ein umfassendes Sicherheitskonzept soll den Badegästen ein sicheres Gefühl vermitteln.