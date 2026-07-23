Kehrtwende bei Müllabholung? Jonke will alte Regelung zurückbringen

Die Diskussion um die Neuregelung der Müllabholung in Klagenfurt reißt nicht ab. FSP-Vizebürgermeister Patrick Jonke fordert ein Aus für das neue System und will die kostenlose Abholung direkt am Grundstück zurückbringen.

Die Diskussion um die neue Regelung bei der Müllabholung in Klagenfurt geht in die nächste Runde. Nachdem die seit Jänner geltende Regelung bereits für Beschwerden und für manche auch für teure Überraschungen gesorgt hat, bringt FSP-Vizebürgermeister Patrick Jonke in der Gemeinderatssitzung am 23. Juli einen Dringlichkeitsantrag ein. Sein Ziel: Die Stadt soll wieder zum früheren System zurückkehren.

Tonnen müssen an die Grundstücksgrenze

Seit 1. Jänner 2026 werden Restmüll-, Bio- und Altpapiertonnen sowie der Gelbe Sack in Klagenfurt grundsätzlich nur noch an der Grundstücksgrenze abgeholt. Wer die Behälter weiterhin direkt am bisherigen Standplatz auf dem Grundstück abholen lassen möchte, muss dafür ein kostenpflichtiges Behälterservice in Anspruch nehmen. Die Stadt begründete die Umstellung damals mit mehr Sicherheit und einer effizienteren Müllabfuhr. Die Mitarbeiter müssten dadurch keine Tonnen mehr über Privatgrundstücke, Schnee, Eis oder an parkenden Autos vorbei transportieren.

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3.000-Euro-Rechnung sorgte für Aufsehen

Für Diskussionen sorgte die neue Regelung bereits wenige Monate nach ihrer Einführung. Wie berichtet, erhielt die Eigentümergemeinschaft eines Mehrparteienhauses in der Burggasse eine Rechnung von rund 3.000 Euro, weil sich die Mülltonnen etwa 30 Meter von der Straße entfernt befinden und niemand sie regelmäßig an die Grundstücksgrenze bringt. Später wurde auch ein weiteres Beispiel öffentlich: Im sogenannten Stauderhaus mit rund 25 bis 30 Parteien würden laut Jonke jährlich mehr als 10.000 Euro an zusätzlichen Kosten für das Behälterservice anfallen. Umgerechnet wären das laut seinen Angaben 250 bis 300 Euro Mehrkosten pro Mieter und Jahr.

Jonke fordert Rückkehr zum alten System

Mit seinem Dringlichkeitsantrag fordert Jonke nun, die im Jänner eingeführte Regelung wieder aufzuheben. Er erklärt:

Die zahlreichen Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigen deutlich, dass das aktuelle System in der Praxis auf erhebliche Probleme stößt. Die Bürgerinnen und Bürger steigen angesichts der unpraktischen Vorgaben verständlicherweise auf die Barrikaden, weshalb wir hier im Sinne der Klagenfurter rasch gegensteuern müssen.

Kritik übt Jonke auch daran, dass die Müllgebühren in den vergangenen Jahren gestiegen, gleichzeitig aber Leistungen reduziert worden seien. Besonders ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen hätten Schwierigkeiten, die schweren Mülltonnen rechtzeitig an die Grundstücksgrenze zu bringen. Zwar könne die Abholung direkt am Grundstück weiterhin erfolgen, dafür würden jedoch zusätzliche Kosten anfallen.

Wenige Problemfälle laut Stadt

Die zuständige Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) hatte die Kritik zuletzt zurückgewiesen. Nach Angaben der Stadt funktioniere die neue Regelung bei der überwiegenden Mehrheit der rund 17.000 Abholpunkte in Klagenfurt problemlos. Beschwerden gebe es nur bei wenigen Liegenschaften. Die Abteilung Entsorgung argumentierte außerdem, dass Müllfahrzeuge täglich mehr als 400 Liegenschaften anfahren. Würden Mitarbeiter zusätzlich Tonnen über längere Strecken oder an Hindernissen vorbei transportieren müssen, sei das im bisherigen Umfang nicht mehr zu bewältigen. Deshalb würden die dadurch entstehenden Mehrkosten künftig nur jenen Liegenschaften verrechnet, bei denen dieser zusätzliche Aufwand tatsächlich anfalle.

Entscheidung liegt nun beim Gemeinderat

Ob die Müllabholung tatsächlich wieder auf das frühere System umgestellt wird, entscheidet nun der Klagenfurter Gemeinderat. Mit dem Dringlichkeitsantrag will Jonke erreichen, dass Mülltonnen künftig wieder ohne Aufpreis direkt vom ursprünglichen Standplatz auf den Grundstücken abgeholt werden. Wie die übrigen Fraktionen dazu stehen, wird sich in der Sitzung zeigen.