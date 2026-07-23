Habemus Budget: Klagenfurt hat es endlich geschafft

Monatelang wurde verhandelt, gestritten und verschoben. Nun wurde in Klagenfurt endlich ein Budget für 2026 beschlossen. Die Opposition spart jedoch nicht mit Kritik.

Nach monatelangen Verhandlungen ist es nun geschafft: Klagenfurt hat endlich ein Budget für das Jahr 2026. Der Gemeinderat hat den Voranschlag am Donnerstag (23. Juli) mehrheitlich beschlossen und damit eine politische Hängepartie beendet, die die Stadt seit Jahresbeginn beschäftigt hat.

SPÖ und FSP stimmen zu

Für den Voranschlag stimmten die Gemeinderäte von SPÖ und der Bürgermeisterpartei FSP. Keine Zustimmung kam hingegen von ÖVP, Grünen, FPÖ und NEOS. Der beschlossene Voranschlag weist im laufenden Haushalt einen Überschuss von rund 8,7 Millionen Euro aus. Möglich wurde dieser unter anderem durch höhere Einnahmen aus den Ertragsanteilen sowie Einsparungen bei den laufenden Sachausgaben.

Schuldenberg bleibt bestehen

Auch wenn der operative Haushalt positiv ausfällt, bleibt die finanzielle Situation der Landeshauptstadt angespannt. Die Gesamtverschuldung liegt weiterhin bei rund 150 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch sogenannte innere Darlehen, also Gelder aus Gebührenhaushalten, die die Stadt in den kommenden Jahren wieder zurückführen muss.

Monate voller Streit und Verzögerungen

Dass Klagenfurt Ende Juli überhaupt erst ein Budget für das laufende Jahr beschließen konnte, ist das Ergebnis eines monatelangen politischen Tauziehens. Eigentlich hätte der Voranschlag bereits zu Jahresbeginn vorliegen müssen. Stattdessen wurde die Stadt seit Jänner über die sogenannte Zwölftelregelung verwaltet. Dabei hatte die Stadt das Jahr 2025 sogar mit einem Überschuss von rund 22 Millionen Euro abgeschlossen. Trotzdem scheiterte ein Budget lange an politischen Differenzen. Zwischen SPÖ und FSP gab es unter anderem Streit über Sparmaßnahmen, Personalkosten und die Umsetzung eines Konsolidierungspakets. Erst Mitte Juli gelang schließlich die Einigung auf einen gemeinsamen Budgetentwurf.

Grüne: „Budget fehlt Zukunftsperspektive“

Kritik am Beschluss ließ nicht lange auf sich warten. Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, erklärt, warum die Grünen dem Voranschlag nicht zugestimmt haben: „Ein Budget zeigt immer, welche Prioritäten eine Stadt setzt und wie sie sich entwickeln wird. Trotz eines Defizits von rund 19 Millionen Euro fehlt diesem Budget eine Zukunftsperspektive. Es setzt keine Impulse für eine Stadt, die gut zum Leben ist, und bleibt Antworten auf die großen Herausforderungen Klagenfurts schuldig. Dieses Budget löst die Probleme unserer Stadt nicht.“ Besonders kritisch sieht Samonig die Aufschiebung „notwendiger Investitionen“, darunter etwa die Sanierung von Schulen, öffentlichen Gebäuden, Straßen und Plätzen.

©Bernhard Schindler Grünen-Stadtparteiobmann Samonig kritisiert: „Dieses Budget löst die Probleme unserer Stadt nicht.“

ÖVP: „Wirtschaft kommt zu kurz“

Auch die Volkspartei hat dem Budgetentwurf in der heutigen Gemeinderatssitzung nicht zugestimmt. ÖVP-Stadtrat Julian Geier ortet ein „Stillstandsbudget“ und erklärt: „Nach rund 400 Tagen ohne beschlossenes Jahresbudget hätte Klagenfurt endlich einen echten Konsolidierungsplan gebraucht. Stattdessen wird für wenige Monate ein Budget präsentiert, das keine strukturellen Reformen, keine klare Prioritätensetzung und keine Zukunftsperspektive enthält.“ Außerdem kritisiert Geier, dass die Klagenfurter Wirtschaft zu kurz komme. „Wer bei der Wirtschaft spart, spart an der Zukunft Klagenfurts“, so seine klare Botschaft.

©FB Geier ÖVP-Stadtrat Julian Geier spricht von einem „Stillstandsbudget“.

NEOS: „Budget ist nur ein Stützstrumpf“

Und auch seitens der NEOS, die dem Entwurf ebenfalls nicht zugestimmt haben, wird Kritik geübt. „Nach drei gescheiterten Budgetanläufen stolpert die Stadtregierung in Trippelschritten weiter. Das Budget ist kein Plan für die Zukunft der Stadt, sondern nur ein Stützstrumpf, damit Bürgermeister und SPÖ den Parteien rasch noch Geld für den anstehenden Wahlkampf auszahlen können“, so NEOS-Gemeinderat Janos Juvan. Auch er kritisiert die Verzögerung von Investitionen in Sanierungsprojekte und betont, dass Klagenfurt neue Einnahmequellen brauche.

©NEOS Kärnten Für NEOS-Gemeinderat Janos Juvan ist das beschlossene Budget ein „Stützstrumpf“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.07.2026 um 16:10 Uhr aktualisiert