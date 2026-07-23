Run auf den Wörthersee-Marathon: Alle Startplätze vergeben

Der Ansturm ist riesig: Mehr als zwei Monate vor der Premiere ist der Wörthersee-Marathon restlos ausgebucht. Über 8.000 Läufer wollen Ende September am Wörthersee an den Start gehen.

Der Hype um den ersten Wörthersee-Marathon baut sich schön langsam auf: Mehr als zwei Monate vor dem Start am 27. September sind bereits sämtliche Startplätze vergeben. Damit ist die Premiere des neuen Laufevents rund um Kärntens bekanntesten See restlos ausgebucht, wie die Veranstalter am 23. Juli bekannt gaben. Nach Angaben der Veranstalter werden mehr als 8.000 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen. Gelaufen wird unter dem Motto „Run the Lake“ auf drei verschiedenen Strecken.

4.200 Sportler wollen Marathon laufen

Besonders gefragt ist der klassische Marathon über 42,195 Kilometer rund um den Wörthersee. Mehr als 4.200 Läufer wollen die komplette Seeumrundung in Angriff nehmen. Damit ist der Wörthersee-Marathon laut Veranstaltern bereits jetzt – gemessen an den Anmeldungen für die Marathondistanz – der zweitgrößte Marathon Österreichs hinter dem Vienna City Marathon.

Diese Bewerbe stehen am Programm: Wörthersee-Marathon: 42,195 Kilometer rund um den See mit Start und Ziel beim Strandbad Klagenfurt.

„The Wild Beauty – 21K“: Halbmarathon von Klagenfurt über die Süduferstraße bis nach Velden.

Powerade Team-Marathon: Die gesamte Marathondistanz wird von Teams mit zwei bis zehn Personen gemeinsam absolviert.

Premiere nach jahrelanger Idee

Ein Marathon rund um den Wörthersee war lange Zeit nur eine Idee. Nun wird sie am 27. September 2026 Realität. Die Strecke führt vom Klagenfurter Strandbad entlang des Südufers über Reifnitz und vorbei am Pyramidenkogel nach Velden. Von dort geht es über das Nordufer und unter anderem durch Pörtschach und Krumpendorf zurück ins Ziel in der Klagenfurter Ostbucht.