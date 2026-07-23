Real Madrid in Klagenfurt: Sonderzug bringt Fans bis nach Wien

Zum Testspiel-Hit zwischen Real Madrid und der Fiorentina werden tausende Fans in Klagenfurt erwartet. Für die Heimreise setzt die Westbahn nun einen eigenen Sonderzug mit zusätzlichen Halten ein.

Wenn Real Madrid am 1. August im Klagenfurter Wörthersee Stadion auf die ACF Fiorentina trifft, rechnet man mit einem großen Fan-Ansturm. Damit die Heimreise nach dem Schlusspfiff möglichst unkompliziert verläuft, bietet die Westbahn einen eigenen Sonderzug für die Fans an.

Sonderzug nach Wien – mit Extrastopps

Der Sonderzug fährt um 21.05 Uhr vom Klagenfurter Westbahnhof ab und bringt Fußballfans ohne Umsteigen bis nach Wien. Besonderheit: Er hält auch in Kapfenberg, Mürzzuschlag, Baden und Mödling – Bahnhöfe, die normalerweise nicht von der Westbahn angefahren werden. Nach dem Spiel bringen Shuttlebusse die Fans vom Stadion direkt zum Westbahnhof. Außerdem gilt das Westbahn-Ticket am Spieltag auch als Fahrschein für die Buslinien der Klagenfurter Linien zwischen Hauptbahnhof und Stadion.

©Westbahn Am 1. August bietet die Westbahn einen Fan-Sonderzug an.

Fußball-Highlight sorgt für riesiges Interesse

Das Testspiel zwischen Real Madrid und der Fiorentina zählt zu den größten Sportereignissen des Kärntner Sommers. Bereits wenige Stunden nach dem Verkaufsstart waren 24.000 Tickets vergeben. Die Königlichen hatten sich zusätzlich ein eigenes Kartenkontingent gesichert. Welche Stars tatsächlich im Wörthersee Stadion auflaufen werden, hängt zwar noch von der Kaderplanung nach der Weltmeisterschaft ab. Gute Chancen auf einen Einsatz werden aber unter anderem Vinícius Júnior, Federico Valverde und Arda Güler eingeräumt. Anpfiff der Begegnung ist am 1. August um 18 Uhr.