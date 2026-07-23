Neuer Bus für schwerstbehinderte Kinder: Konzert machte es möglich

Mit Musik Gutes tun: Beim Benefizabend „Summer, Wine & Music“ am Weingut Hudelist in Klagenfurt wurden 2.000 Euro für eine Schule für schwerstbehinderte Kinder gesammelt. Das Geld fließt in einen dringend benötigten Spezialbus.

Ein Sommerkonzert hat in Klagenfurt 2.000 Euro für den guten Zweck eingebracht. Beim Benefizabend „Summer, Wine & Music“ am Weingut Hudelist spielte die Band FG15 den Betrag für eine Schule für schwerstbehinderte Kinder ein.

Geld fließt in behindertengerechten Bus

Der Erlös soll für den Ankauf eines behindertengerechten Busses verwendet werden. Damit möchte die Schule die Mobilität ihrer Schülerinnen und Schüler verbessern und ihnen mehr Teilhabe im Alltag ermöglichen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Band FG15 rund um Bandleader Arno Arthofer, die gemeinsam mit ihren Musikerkollegen das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte. Arthofer zeigte sich nach dem Benefizabend erfreut: