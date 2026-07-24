Am Freitagabend ist es so weit: Saisonauftakt und gleich das Kärntner Derby! In der heimischen Waldarena empfängt Regionalligist ATUS Velden in der Auftaktrunde des ÖFB Cup Liga- und Lokalrivale Austria Klagenfurt.

Dabei kommt es auch direkt zum Duell der beiden namhaften Torjäger! Denn Velden kann sich seit Jahren auf Tom Zurga verlassen, der für 5 Minuten bereits in Velden als „Mr.Portofino“ am Wörthersee-Steg posierte. Und die Gäste reisen mit ihrem neuen „Zehner“, Königstransfer Daniel Kalajdzic an.

Gute zwei Wochen dabei

Der Stürmer sagt 5 Minuten vor dem Debüt für Violett: „Ein schweres Spiel wird das, ein Derby, dazu haben die Kampfspiele ihre eigenen Geschichten. Man muss vorsichtig sein, sollte jeden Gegner respektieren.“ Er ist erst gute zwei Wochen in Waidmannsdorf. Viel Zeit zur Integration war dem Wiener Bua also noch nicht gegeben. „Ja, ich bin spät dazu gekommen, für mich wird es länger dauern, aber bin zuversichtlich, dass wir uns schnell finden. Man merkt sofort, dass jeder herzlich ist!“, sagt er.

Bruder von ÖFB-Star

Wie viele Tore hat sich der Bruder von ÖFB-Star Saša zum Ziel gesetzt? „Ich tu mich schwer es an Zahlen festzuhängen, natürlich wird ein Stürmer an Toren gemessen, aber es müssen viele Faktoren zusammenspielen. Wichtig ist, dass wir attraktiven, offensiven Fußball spielen, dann kommen die Tore – egal ob ich sie mache oder der Kollege neben mir.“ Nimmt der neue Zehner unter Coach Grubor auch die Elfmeter? „Ich scheu mich nicht der Verantwortung, wir werden sehen wie der Trainer entscheidet.“

Gutes Echo erhalten

Für den Schritt nach Klagenfurt habe er bislang nur gutes Echo erhalten. „Mein gesamtes Umfeld freut sich, dass ich hier bin!“ Eben auch der international renommierte Bruder, der in der Premier League für Wolverhampton spielt und bei der WM vor wenigen Wochen Österreich gegen Algerien (3:3) in letzter Sekunde eine Runde weiterköpfte. „Wie jeder andere Österreicher bin ich ausgeflippt, es war wohl ein Moment, der nicht wieder passieren wird, ein brutales Wunder, mich freut es für ihn. Mein Bruder ist ein Vorbild, klar, da er auf allerhöchstem Niveau spielt, genau wie Harry Kane, der mich jedes Spiel fasziniert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 09:03 Uhr aktualisiert