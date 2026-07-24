Darmbakterien in der Sattnitz: Vom Baden wird abgeraten

Achtung: In der Sattnitz wurde eine Verschlechterung der Enterokokkenbelastung festgestellt. Es wird empfohlen, dort nicht zu baden.

Auch wenn die Sattnitz kein offizielles Badegewässer ist, wird sie dennoch von vielen und Klagenfurtern zur Abkühlung genutzt. Daher wird dieser Bereich regelmäßig kontrolliert. Wie die Gesundheitsbehörde der Stadt Klagenfurt bekannt gibt, wurde bei der aktuellen Beprobung eine starke Verschlechterung der Enterokokkenbelastung gegenüber dem Vorbefund vom 6. Juli festgestellt.

Nicht in der Sattnitz baden

Bei einer Probenahmestelle zeigte sich eine Grenzwertüberschreitung, bei einer weiteren Stelle eine Richtwertüberschreitung. Es wird daher empfohlen, bis auf Weiteres nicht in der Sattnitz zu baden – das gilt besonders für Kinder und immungeschwächte Personen. Die nächste Messung ist am 3. August – die Ergebnisse stehen zirka drei Tage nach der Beprobung zur Verfügung.