Darmbakterien in der Sattnitz: Vom Baden wird abgeraten
Achtung: In der Sattnitz wurde eine Verschlechterung der Enterokokkenbelastung festgestellt. Es wird empfohlen, dort nicht zu baden.
Auch wenn die Sattnitz kein offizielles Badegewässer ist, wird sie dennoch von vielen und Klagenfurtern zur Abkühlung genutzt. Daher wird dieser Bereich regelmäßig kontrolliert. Wie die Gesundheitsbehörde der Stadt Klagenfurt bekannt gibt, wurde bei der aktuellen Beprobung eine starke Verschlechterung der Enterokokkenbelastung gegenüber dem Vorbefund vom 6. Juli festgestellt.
Nicht in der Sattnitz baden
Bei einer Probenahmestelle zeigte sich eine Grenzwertüberschreitung, bei einer weiteren Stelle eine Richtwertüberschreitung. Es wird daher empfohlen, bis auf Weiteres nicht in der Sattnitz zu baden – das gilt besonders für Kinder und immungeschwächte Personen. Die nächste Messung ist am 3. August – die Ergebnisse stehen zirka drei Tage nach der Beprobung zur Verfügung.
Was sind Enterokokken?
-
Herkunft: Enterokokken sind Milchsäurebakterien, die natürlicherweise im Darm von Menschen und Tieren vorkommen. In Gewässern gelten sie als Indikator für fäkale Verunreinigungen.
-
Gesundheitsrisiko: Wer mit kontaminiertem Wasser in Berührung kommt oder es verschluckt, muss mit gesundheitlichen Folgen rechnen. Typische Symptome sind Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Übelkeit und Bauchkrämpfe.
-
Infektionsgefahren: Gelangen die Erreger über kleine Hautverletzungen oder Schleimhäute in den Körper, können sie zudem Wundinfektionen oder Harnwegsinfekte auslösen.