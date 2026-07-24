Skip to content
Region auswählen:
/ ©Canva Montage 5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt die Sattnitz und ein Bild mit Bakterien.
VOm Baden in der Sattnitz wird dringend abgeraten.
Klagenfurt
24/07/2026
Achtung!

Darmbakterien in der Sattnitz: Vom Baden wird abgeraten

Achtung: In der Sattnitz wurde eine Verschlechterung der Enterokokkenbelastung festgestellt. Es wird empfohlen, dort nicht zu baden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Auch wenn die Sattnitz kein offizielles Badegewässer ist, wird sie dennoch von vielen und Klagenfurtern zur Abkühlung genutzt. Daher wird dieser Bereich regelmäßig kontrolliert. Wie die Gesundheitsbehörde der Stadt Klagenfurt bekannt gibt, wurde bei der aktuellen Beprobung eine starke Verschlechterung der Enterokokkenbelastung gegenüber dem Vorbefund vom 6. Juli festgestellt.

Nicht in der Sattnitz baden

Bei einer Probenahmestelle zeigte sich eine Grenzwertüberschreitung, bei einer weiteren Stelle eine Richtwertüberschreitung. Es wird daher empfohlen, bis auf Weiteres nicht in der Sattnitz zu baden – das gilt besonders für Kinder und immungeschwächte Personen. Die nächste Messung ist am 3. August – die Ergebnisse stehen zirka drei Tage nach der Beprobung zur Verfügung.

Was sind Enterokokken?

  • Herkunft: Enterokokken sind Milchsäurebakterien, die natürlicherweise im Darm von Menschen und Tieren vorkommen. In Gewässern gelten sie als Indikator für fäkale Verunreinigungen.

  • Gesundheitsrisiko: Wer mit kontaminiertem Wasser in Berührung kommt oder es verschluckt, muss mit gesundheitlichen Folgen rechnen. Typische Symptome sind Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Übelkeit und Bauchkrämpfe.

  • Infektionsgefahren: Gelangen die Erreger über kleine Hautverletzungen oder Schleimhäute in den Körper, können sie zudem Wundinfektionen oder Harnwegsinfekte auslösen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at