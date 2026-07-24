Gleichzeitig einigten sich der Klub und der Slowene auch bereits auf einen Anschlussvertrag. Der EC-KAC freut sich, bekanntgeben zu können, dass Jan Muršak auch in der kommenden Saison 2026/27 dem Aufgebot der Rotjacken angehören wird. Der Mittelstürmer, der vor einem Jahr ursprünglich das Ende seiner aktiven Laufbahn für diesen Sommer ins Auge gefasst hatte, änderte seine Pläne und hat nach der Rückkehr aus seinem USA-Urlaub nun das Angebot des Klubs zu einer weiteren Zusammenarbeit angenommen.Die mittlerweile unterfertigte Vereinbarung schreibt sowohl ein Engagement als Spieler in der bevorstehenden Saison als auch bereits eine zukünftige Rolle in der Organisation des österreichischen Rekordmeisters ab kommendem Sommer fest.

Beeindruckende Vita von der NHL bis nach Klagenfurt

Jan Muršak kann bereits auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurückblicken, die im Jahr 2006, als er von den Detroit Red Wings im NHL Entry Draft ausgewählt wurde, einen ersten Höhepunkt erlebte. Der Slowene kam zwischen Dezember 2010 und Februar 2013 auf 46 Einsätze in der stärksten Liga der Welt, lief in dieser Zeit aber vornehmlich für das Farmteam, die Grand Rapids Griffins, auf, mit denen er 2013 auch die AHL-Meisterschaft und damit den Calder Cup gewinnen konnte. Bis 2023 war der Mittelstürmer dann in den Top-Ligen Europas aktiv: Neben viereinhalb KHL-Saisonen kam er auf dreieinhalb Jahre in Diensten des schwedischen Traditionsklubs Frölunda sowie zwei Spielzeiten im Trikot des SC Bern, mit dem er 2019 auch den Schweizer Meisterstitel erringen konnte.

Jan Muršak kam im Sommer 2023

Zum EC-KAC wechselte Jan Muršak im Sommer 2023, für die Rotjacken verbuchte er in bislang 133 Ligaspielen satte 142 Scorerpunkte (45 Tore, 97 Assists) und ein +60-Rating. Mit ihm im Kader beendeten die Klagenfurter den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League zwei Mal auf Rang eins und ein Mal auf Position zwei, sowohl 2024 als auch 2025 erreichten sie später das Playoff-Finale, in dem sie jeweils dem EC Salzburg unterlegen waren.

Stimmen zur Vertragsverlängerung

General Manager Oliver Pilloni: „Jan Muršak ist in unserer Liga unverändert ein Unterschiedsspieler, den jedes Team gerne in seinen Reihen hätte. Schon während der vergangenen Saison hat er sich mit seiner Frau dazu entschlossen, unabhängig vom Eishockey weiterhin in Kärnten bleiben zu wollen, was seine Verbundenheit zu unserer Region unterstreicht. Da die Spielzeit dann nicht so endete, wie wir alle uns das vorgestellt hatten, gab er uns bald zu verstehen, dass er seine Karriere nicht auf diese Art beenden wollte. Wir freuen uns, dass uns Jan Muršak für noch eine Saison als Spieler und darüber hinaus auch in anderer Rolle in der Organisation erhalten bleiben wird. Von seiner Erfahrung und seiner Einstellung profitieren nun seine Mitspieler und später unsere nachrückenden Spielergenerationen.“ Jan Muršak: „Ich habe mich dazu entschlossen, eine weitere Saison zu spielen, das wird jetzt dann aber wirklich meine letzte. Die Spieler, der Trainerstab, die Teamärzte, das Management und die Fans haben mich in Klagenfurt bisher sehr gut behandelt, dafür bin ich wirklich dankbar. Insbesondere gilt das für General Manager Oliver Pilloni und Head Coach Kirk Furey, die mir in diesem Sommer sehr viel Zeit gegeben haben, alles genau durchzudenken und frei von Druck eine Entscheidung zu treffen, die sich jetzt sehr richtig anfühlt. Unsere Mannschaft sieht stark aus, wir haben gute Chancen, wieder um den Meistertitel mitzuspielen, und ich freue mich sehr darauf, dazu beizutragen, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Jahr haben werden. Sehr positiv ist natürlich, dass nun feststeht, dass ich auch über meine aktive Laufbahn hinaus ein Teil der KAC-Familie bleiben und mich im Nachwuchs als Entwicklungstrainer einbringen werde.“