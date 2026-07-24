Monatliche Essenbeiträge im Kindergarten wurden drastisch erhöht

Für großen Ärger bei zahlreichen Eltern sorgt die nunmehr bekanntgegebene Erhöhung der Essensbeiträge im Kindergarten Pörtschach ab Herbst. Davon berichtet Gemeindevorstand Florian Pacher (FPÖ) in einer Presseaussendung. Laut Beschluss des Gemeinderats (liegt der Redaktion vor) steigt der monatliche Essensbeitrag ab 1. September 2026 von bisher 60,80 Euro auf 103 Euro pro Kind, was einer Erhöhung von rund 70 Prozent entspricht.

© Mag. Oskar Polak Am Foto: Gemeindevorstand Florian Pacher (FPÖ)

Kritik seitens der FPÖ

Gleichzeitig wird auch der bisherige Geschwisterrabatt von 20 Prozent abgeschafft, wodurch die Erhöhung ab dem zweiten Kind sogar rund 112 Prozent beträgt. Kritik dazu kommt von FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher, der sich bereits im Gemeinderat klar gegen die massive Beitragserhöhung aussprach. „Diese politische Entscheidung bedeutet für viele Pörtschacher Familien eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung. Bei einem Kind entstehen plötzlich jährliche Mehrkosten von über 500 Euro. Bei Familien mit zwei Kindergartenkindern sprechen wir von rund 1.200 Euro an Zusatzkosten pro Jahr“, erklärte Pacher. Die Gebührenerhöhung wurde im Gemeinderat mit den Stimmen der ÖVP sowie eines Gemeinderats der Grünen beschlossen. Die Sitzung war zwar bereits im Dezember, die neuen Tarife wurden den Eltern aber erst gestern bekanntgegeben, sagt Pacher.

©Gemeinde Pörtschach Es gab 11 Stimmen für den Antrag, 8 Stimmen dagegen.

Lösungsvorschlag: Gemeinsame Essensversorgung soll Kosten senken

Für die FPÖ legte Pacher einen konkreten Lösungsvorschlag vor: „Durch eine gemeinsame Essensversorgung von Kindergarten und Kindertagesstätte wären Synergiepotenziale nutzbar. Damit könnten wir die Essensqualität steigern und die Kosten gleichzeitig sogar reduzieren – zum Vorteil der Familien ebenso wie der Gemeinde.“ Dieser FPÖ-Vorschlag wurde zwar von der SPÖ unterstützt, scheiterte aber an der absoluten Mehrheit der ÖVP. „Der Sparstift wird hier wieder einmal bei den Pörtschacher Familien angesetzt, anstatt im System zu sparen. Leider verdeutlicht diese Entscheidung, dass echte Familienfreundlichkeit im Gemeinderat mehrheitlich nicht gelebt wird. Gemeinsam mit meinem Team setze ich mich daher auch weiterhin umso mehr für faire Rahmenbedingungen für alle Familien in Pörtschach ein“, so Pacher abschließend.

Bürgermeisterin verteidigt Erhöhung

„Mir ist bewusst, dass jede Erhöhung für Familien spürbar ist“, betont Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) auf Nachfrage von 5 Minuten. Gleichzeitig müsse man jedoch die Fakten ehrlich darstellen, so die Gemeindechefin. „Unsere Kinder erhalten an jedem Betreuungstag eine Vormittagsjause, ein frisch zubereitetes Mittagessen und eine Nachmittagsjause. Umgerechnet auf 21 Betreuungstage und drei Mahlzeiten täglich entspricht der neue Verpflegungsbeitrag von 103 Euro einem Kostenanteil von rund 1,60 Euro pro Mahlzeit und Kind.“ Hier setze die Gemeinde bewusst auf Qualität anstelle von Einsparungen. „Ein eigener Koch bereitet täglich frische Speisen zu, wir verwenden regionale Lebensmittel, einen hohen Anteil an Bio-Produkten und wurden dafür als ‚Gesunde Küche‘ ausgezeichnet“, so Häusl-Benz. Zudem würde die Gemeinde trotz der Anpassung weiterhin einen jährlichen Abgang (Küche) von rund 14.000 Euro tragen.

Für mich ist klar: Bei der Ernährung unserer Kinder darf nicht gespart werden. Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz