Hotelresort spendet 13.000 Euro an die Wasserrettung am Wörthersee

Die Werzers Hotels am Wörthersee übergaben einen Spendenscheck über 13.000 Euro an die Wasserrettung-Einsatzstellen Pörtschach und Bad Saag. Die Summe kam mitunter bei der Saisoneröffnung zusammen.

„Der Wörthersee gehört zu unseren Häusern. Deshalb wissen wir, wie wichtig die Arbeit der Wasserrettung ist. Viele Mitglieder sind ehrenamtlich im Einsatz und müssen sich im Ernstfall auf ihre Ausrüstung verlassen können“, betont Hoteldirektor Roland Hirtenfelder. Insgesamt 13.000 Euro gingen an die Wasserrettungs-Einsatzstellen Pörtschach und Bad Saag. Der Betrag stammt unter anderem aus den Einnahmen einer Tombola zur Saisoneröffnung. Mit einem Teil der Spende, welche Eigentümer Hans-Werner Frömmel persönlich übergab, wird ein Defibrillator angeschafft.

©Werzers Hotels am Wörthersee Am Foto: Bad Saags Einsatzstellenleiter Paul Pridnig, Hoteldirektor Roland Hirtenfelder und Pörtschachs Einsatzstellenleiter Stefan Valentinitsch (v.l.)

60.000 Euro für Hilfsprojekte in Kärnten

Mit dieser Spende setzen die Werzers Hotels ihr langjähriges soziales Engagement fort. In der Vergangenheit kamen so insgesamt über 60.000 Euro Kärntner Einrichtungen zugute. Unterstützt wurden unter anderem von Hochwasseropfer in der Gemeinde Treffen sowie die die mobile Kinderkrankenpflege MOKI Kärnten. „Hotellerie lebt von Menschen und vom Miteinander in der Region. Für uns gehört dazu, auch außerhalb unserer Häuser hinzuschauen und dort zu helfen, wo Unterstützung gebraucht wird“, so Hirtenfelder abschließend.