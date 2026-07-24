Gastro-Zuwachs in der Klagenfurter Innenstadt

Die Franchisekette Noodle King hält Einzug in Kärntens Landeshauptstadt. Der Umbau läuft bereits auf Hochtouren. Schon bald wird die neue Filiale am Heuplatz eröffnet.

In Klagenfurt kündigt sich kulinarischer Nachschub an: Im Hatheyer-Haus nahe den City Arkaden zieht die Franchisekette Noodle King ein. Damit schreitet der österreichweite Ausbau des Filialnetzes weiter voran. Zuletzt gab es auch Neueröffnungen in Mühldorf bei Feldbach, Bad Hall sowie St. Georgen im Attergau. Inzwischen zählt Noodle King damit mehr als 70 Standorte.

Asiatisches Fast Food

Gäste dürfen sich auf eine breite Auswahl asiatischer Speisen freuen. Das Angebot umfasst klassische Reis- und Nudelgerichte, Sushi sowie Bento-Boxen. Der genaue Starttermin steht bislang zwar nicht fest, die Öffnungszeiten sind jedoch schon fixiert: Das Lokal wird täglich von Montag bis Sonntag zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.07.2026 um 18:29 Uhr aktualisiert