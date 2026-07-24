Klagenfurter Unternehmer diskutierten Zukunftsfragen

WK-Präsident Jürgen Mandl, WK-Vizepräsidentin Nika Basic und Bezirksstellenobmann Franz Ahm luden zu den Sommergesprächen nach Klagenfurt ein. Rund 80 heimische Wirtschaftstreibende kamen dafür in der Skybar des Hotels Moser Verdino zusammen. Die Klagenfurter Wirtschaftskammer-Bezirksstelle schaffte damit eine passende Kulisse für den direkten Dialog zwischen den regionalen Betrieben und der Kammer. „Die vergangenen Jahre waren für viele Betriebe alles andere als einfach“, weiß Mandl. Nun gebe es erste positive Signale. „Wir merken, dass sich wieder etwas in die richtige Richtung bewegt. Jetzt gilt es, diesen Aufwind zu nutzen und gemeinsam die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.“

In Klagenfurt kommt Bewegung

Ähnlich sieht das auch Bezirksstellenobmann Franz Ahm: „Attraktive Angebote wie ‚Klamour‘ im Frühjahr zeigen, dass es gemeinsam möglich ist, mehr Frequenz und Leben in die Innenstadt zu bringen. Gleichzeitig bringen wir die Anliegen der Betriebe aktiv in das neue Stadtentwicklungskonzept und das Wirtschaftsleitbild ein. Das sind wichtige Grundlagen, damit sich Klagenfurt langfristig als attraktiver Wirtschaftsstandort weiterentwickeln kann.“ Neben den wirtschaftspolitischen Themen bot der „Wirtschaftsanker“ auch heuer wieder Gelegenheit zum persönlichen Austausch.