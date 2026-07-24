1.000-Euro-Scheck für Klagenfurter Sportnachwuchs

Im Zuge der STARS4FUTURE-Aktion wird der Kärntner Sportnachwuchs gezielt gefördert. Auch dem LAC Klagenfurt wurde eine Summe in Höhe von 1.000 Euro für das Kindertraining überreicht.

Im Rahmen der STARS4FUTURE-Aktion wird bei allen MJK-Sportmarketing-Projekten die Jugendarbeit der Kärntner Sportvereine das ganze Jahr über gefördert – so auch das LAC-Kindertraining. Kürzlich wurde ein Scheck in Höhe von 1.000 Euro überreicht. Die Übergabe übernahm Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) beim Abschlusstraining der LAC-Klagenfurt-Kinder. Mit dabei waren zudem MJK Sportmarketing-Chef Michael Kummerer und UNIQA-Marketingleiter Christian Snurer.