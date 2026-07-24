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Ein Bild auf 5min.at zeigt die LAC-Kinder.
Die symbolische Geldübergabe fand direkt beim Abschlusstraining der Kinder statt.
Klagenfurt
24/07/2026
Unterstützung

1.000-Euro-Scheck für Klagenfurter Sportnachwuchs

Im Zuge der STARS4FUTURE-Aktion wird der Kärntner Sportnachwuchs gezielt gefördert. Auch dem LAC Klagenfurt wurde eine Summe in Höhe von 1.000 Euro für das Kindertraining überreicht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Im Rahmen der STARS4FUTURE-Aktion wird bei allen MJK-Sportmarketing-Projekten die Jugendarbeit der Kärntner Sportvereine das ganze Jahr über gefördert – so auch das LAC-Kindertraining. Kürzlich wurde ein Scheck in Höhe von 1.000 Euro überreicht. Die Übergabe übernahm Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) beim Abschlusstraining der LAC-Klagenfurt-Kinder. Mit dabei waren zudem MJK Sportmarketing-Chef Michael Kummerer und UNIQA-Marketingleiter Christian Snurer.

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