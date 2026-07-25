101 Jahre voller Lebensfreude: Klagenfurterin feierte besonderes Jubiläum

Ein außergewöhnliches Jubiläum konnte die gebürtige Klagenfurterin Anna Forstner zu Hause im Kreise ihrer Familie begehen: Sie feierte ihr 101. Wiegenfest und trat damit in ihr zweites Jahrhundert ein.

Die Jubilarin, die von ihrem Umfeld als hilfsbereite und aufgeschlossene Persönlichkeit beschrieben wird, hat in ihrem langen Leben viel erlebt und erzählt gerne davon, schildert die Stadt Klagenfurt. Zeit ihres Lebens engagierte sie sich für die Dompfarre und unterstützte die ihr sehr am Herzen liegenden Pfarrfeste stets mit selbstgemachten Kuchen und Brötchen.

„Wahrlich beeindruckend“

Ihre Lebensfreude und ihren Humor hat sich die Klagenfurterin bis heute bewahrt. Anlässlich ihres großen Ehrentags besuchte Bürgermeister Christian Scheider die Jubilarin persönlich, um seine Glückwünsche zu überbringen, und zeigte sich von ihrer Vitalität begeistert: „So eine Energie in diesem stattlichen Alter ist wahrlich beeindruckend. Ich wünsche Frau Forstner weiterhin alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und bedanke mich für dieses äußerst nette Gespräch.“