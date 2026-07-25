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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Offenkartoffel, die mit Käse sowie sauren Gurken und Zwiebeln gefüllt ist.
Am 6. September 2026 findet in Ludmannsdorf wieder das "Fest der Kartoffel" statt.
Ludmannsdorf
25/07/2026
Am 6. September

Ludmannsdorf lädt wieder zum „Fest der Kartoffel“

Anfang September dreht sich in Ludmannsdorf wieder alles um die Kartoffel. Bei dem Festakt am Dorfplatz dürfen sich Besucher auf vielfältige kulinarische Spezialitäten sowie stimmungsvolle Live-Musik freuen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Das alljährliche „Fest der Kartoffel“ lockt am 6. September 2026 wieder auf den Dorfplatz nach Ludmannsdorf im Bezirk Klagenfurt-Land. Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe, ehe um 11 Uhr die feierliche Eröffnung inklusive Ansprachen erfolgt. Vor Ort bieten heimische Vereine Kartoffel-Spezialitäten und Mehlspeisen an. Für Unterhaltung sorgen das „Hauskant’n Trio“ und ein Auftanz der Landjugend Schiefling. Weiters gibt es ein Kinderprogramm mit Riesenrutsche, Basteleien und Schminken. Vor Ort können außerdem frisches Obst, Erdäpfel, Kräutertees, Seifen und selbstgemachten Trachtenschmuck erworben werden.

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