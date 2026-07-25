Auto streift beim Überholen Rennradfahrer

Auf der Wörthersee-Süduferstraße (L96) touchierte ein Auto am Samstag beim Überholen mit dem Außenspiegel einen Rennradfahrer. Der 62-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle und stürzte.

Laut der Polizei kam es kurz vor Maiernigg in der Gemeinde Maria Wörth zu dem Unfall. Ein 79-jähriger Autofahrer war dort mitsamt eines Wohnwagenanhängers unterwegs. Am rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges hatte er deshalb eine Verlängerung angebracht. Mit dieser streifte er während eines Überholvorgangs einen 62-jährigen Rennradfahrer.

Radfahrer stürzte

„Der Mann verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Sturz“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Reifnitz. Er erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen an den Beinen sowie im Schulterbereich. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt eingeliefert.