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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Einsatzkräfte mit Bürgermeister Christian Scheider beim Präventionstag im Strandbad Klagenfurt.
Einsatzkräfte gaben am Samstag Sicherheitstipps im Strandbad Klagenfurt.
Klagenfurt
25/07/2026
Präventionstag

Einsatzkräfte übermitteln lebensrettendes Wissen an Badegäste

Rund 40 Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung und des Roten Kreuzes versorgten die Besucher des Klagenfurter Strandbades am Samstag mit lebensrettendem Wissen gegen das Ertrinken.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Das Ertrinken zählt weltweit zu den häufigsten unfallbedingten Todesursachen. Besonders oft betroffen sind Kinder. Deshalb stand zum weltweiten Präventionstag gegen den Ertrinkungstod am Samstag im Strandbad Klagenfurt die Sicherheit im Mittelpunkt. 5 Minuten berichtete. Rund 40 Einsatzkräfte von Wasserrettung und Rotem Kreuz informierten die Badegäste vor Ort. Zwischen 11 und 16 Uhr wurden die Rettungsinseln auf den Badebrücken erklärt, verschiedene Einsatzgeräte präsentiert sowie wertvolle Erste-Hilfe-Tipps vermittelt.

Lebensrettendes Wissen

„Die schrecklichen Badeunfälle häufen sich nicht nur österreichweit, sondern auch international. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, auf die Gefahrenquellen hinzuweisen. Es muss unser Ziel sein, so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, um Kinder und Erwachsene vor solchen Unfällen zu bewahren. Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften und auch bei unseren Bademeistern, die täglich für die Sicherheit der Badegäste sorgen“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP) abschließend.

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