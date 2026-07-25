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Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine Faust.
Die Polizei musste am Samstag gleich zweimal anrücken.
Klagenfurt
25/07/2026
Faustschläge

Schlägerei in Klagenfurter Lokal: 23-Jähriger ging auf Arbeitskollegen los

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Samstagnachmittag in einem Lokal in Klagenfurt. Ein 23-Jähriger versetzte seinem 26-jährigen Arbeitskollegen mehrere Faustschläge ins Gesicht. Letztendlich ging die Polizei dazwischen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Ein Streit in einem Gastronomiebetrieb in Klagenfurt endete am Samstag mit einem Polizeieinsatz. Ein 23-jähriger versetzte seinem 26-jährigen Arbeitskollegen mehrere Faustschläge ins Gesicht. Unbeteiligten Personen gelang es, die beiden voneinander zu trennen, so die Polizei. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Auseinandersetzung ging noch weiter

Kurze Zeit später kehrte der 23-jährige Afghane zurück und bedrohte seinen Landsmann erneut. Als die Polizei wieder anrückte, nahmen die Beamten den Mann zur Einvernahme mit auf die Inspektion. Er wird wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt.

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