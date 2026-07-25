Nichts geht mehr: Zug zwischen Villach und Klagenfurt evakuiert

Aufgrund einer Oberleitungsstörung musste am Samstagabend zumindest ein Zug auf der Strecke zwischen Villach und Klagenfurt evakuiert werden. Aktuell sind in diesem Bereich keine Fahrten möglich.

„Wir sind evakuiert worden“, berichtet Patrick G. gegenüber 5 Minuten. Er befand sich am Samstagabend in einem Regionalzug, der von Villach in Richtung Klagenfurt unterwegs war. Jedoch kam es plötzlich zu einer Oberleitungsstörung. Das geht auch aus einer Meldung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) hervor. Bis voraussichtlich 23.59 Uhr werden keine Fahrten zwischen dem Klagenfurter Hauptbahnhof und Krumpendorf möglich sein.

©ÖBB Auf der Bahnstrecke zwischen Krumpendorf und Klagenfurt gibt es eine Oberleitungsstörung.

Umleitungen und Schienenersatzverkehr

„Fernverkehrszüge werden teilweise über Feldkirchen in Kärnten umgeleitet. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr haben wir einen Schienenersatzverkehr eingerichtet“, so die Verantwortlichen. Reisende sollten eine Stunde mehr Reisezeit einplanen. „Wir bitten um Entschuldigung“, betonen die ÖBB abschließend.