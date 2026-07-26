Rund 300 Teilnehmende bei „Schwimmen statt Baden“ im Wörthersee

Ein Linienschiff der Wörthersee Schifffahrt brachte die Teilnehmenden rund 1,2 Kilometer weit auf den See hinaus. Nach dem Stoppen der Motoren stiegen die Schwimmer über Leitern ins Wasser und absolvierten die Distanz zurück zum Strandbad.

Ein Linienschiff der Wörthersee Schifffahrt brachte die Teilnehmenden rund 1,2 Kilometer weit auf den See hinaus. Nach dem Stoppen der Motoren stiegen die Schwimmer über Leitern ins Wasser und absolvierten die Distanz zurück zum Strandbad.

Rund 300 Wassersportler haben am Sonntag an der 16. Auflage der Klagenfurter Open-Water-Veranstaltung „Schwimmen statt Baden“ teilgenommen. Die Startplätze für das vom Strandbad Klagenfurt und den Stadtwerken organisierte Event waren vollständig ausgebucht. Das Teilnahmespektrum reichte heuer von einem siebenjährigen Buben bis zu einer 97-jährigen Frau.

„Wichtig für Jung und Alt“

Ablauf und Strecke folgten dem gewohnten Muster: Ein Linienschiff der Wörthersee Schifffahrt brachte die Teilnehmenden rund 1,2 Kilometer weit auf den See hinaus. Nach dem Stoppen der Motoren stiegen die Schwimmer über Leitern ins Wasser und absolvierten die Distanz zurück zum Strandbad. Rund 30 Kräfte der Österreichischen Wasserrettung sicherten die Strecke ab. Unter den Schwimmenden befand sich heuer auch Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider. Er betonte die Bedeutung der Schwimmkompetenz: „Gut schwimmen zu können, ist wichtig für Jung und Alt und kann Leben retten. Veranstaltungen wie diese sind daher besonders wertvoll.“

Schwimmen als „ideale Gelegenheit“

Auch Landeshauptmann Daniel Fellner hob den Freizeit- und Sportwert der Natur kulisse hervor: „Schwimmen ist die ideale Gelegenheit sich sportlich zu betätigen und sich gleichzeitig in der Natur aufzuhalten und in den Genuss unserer einzigartigen Kärntner Seenlandschaft zu kommen.“ Für den Veranstalter zog Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole Bilanz: „Das Strandbad Klagenfurt ist im Sommer das Wohnzimmer der Klagenfurterinnen und Klagenfurter. […] Es freut mich sehr, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer mit so viel Elan und einer immensen Begeisterung teilgenommen haben. Vielen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Helferinnen und Helfern sowie Partnerinnen und Partnern, die zum guten Gelingen des Events beigetragen haben.“