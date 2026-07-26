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/ ©zVg. / KultKarren Carinthia
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt das Autotreffen am Gelände der Firma Kirilowitsch.
Das Gelände der Firma Kirilowitsch Ges.m.b.H. verwandelt sich in einen Treffpunkt für Auto- und Tuningfans.
Klagenfurt
26/07/2026
„LowIndustry 3.0“

Tuning-Treffen steigt am Samstag in Klagenfurt

In Klagenfurt kommen Auto- und Tuningenthusiasten am Samstag, dem 1. August, voll auf ihre Kosten: Ab 9 Uhr steigt das markenoffene Treffen „LowIndustry 3.0“ auf dem Gelände der Kirilowitsch Ges.m.b.H. in der Hirschstraße.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Das Autotreffen „LowIndustry“ geht Anfang August in die dritte Runde. „Egal ob VW, Audi, BMW, Mercedes, japanische Sportwagen oder amerikanische Klassiker – alle Marken sind willkommen“, freut sich Christopher Appl, Veranstalter und Obmann des Vereins „KultKarren Carinthia“. Zudem biete sich die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das Motto lautet „Leidenschaft, die verbindet“. Geboten werden zudem Kulinarik sowie musikalische Unterhaltung. Die Veranstalter blicken dem Termin voller Vorfreude entgegen und hoffen auf zahlreiche Besucher sowie Teilnehmer vor Ort.

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