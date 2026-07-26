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Am Foto sieht man, wie ein schwarzes Auto in eine Auslage in Klagenfurt gekracht ist.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Klagenfurt.
Klagenfurt
26/07/2026
Verkehrsunfall

Einsatz in Klagenfurt: Auto krachte in Schaufenster

Ein Einsatz läuft derzeit in der Florian-Gröger-Straße in Klagenfurt. Ersten Informationen zufolge ist ein Auto in die Auslage eines Museums gekracht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Am Sonntagabend musste die Florian-Gröger-Straße wegen eines laufenden Rettungseinsatzes zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Ein Autofahrer ist aus bisher ungeklärter Ursache direkt in die Schaufensterfront eines Museums gekracht. Genauere Hintergründe zum Unfallhergang sind aktuell noch unklar. „Die Kollegen sind noch vor Ort“, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten. Nähere Informationen folgen.

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