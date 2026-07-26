Einsatz in Klagenfurt: Auto krachte in Schaufenster

Ein Einsatz läuft derzeit in der Florian-Gröger-Straße in Klagenfurt. Ersten Informationen zufolge ist ein Auto in die Auslage eines Museums gekracht.

Am Sonntagabend musste die Florian-Gröger-Straße wegen eines laufenden Rettungseinsatzes zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Ein Autofahrer ist aus bisher ungeklärter Ursache direkt in die Schaufensterfront eines Museums gekracht. Genauere Hintergründe zum Unfallhergang sind aktuell noch unklar. „Die Kollegen sind noch vor Ort“, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten. Nähere Informationen folgen.