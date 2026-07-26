„Herzen berühren“: TiKo-Team tourt durch Kärnten

Mitarbeitende des TierschutzKompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt sind seit 20. Juli 2026 in ganz Kärnten unterwegs, um persönlich über die wichtige Arbeit des Tierschutzes zu informieren.

„Hinter jedem Tier, das wir aufnehmen, steckt ein Schicksal – und hinter jeder Spende ein Mensch, der nicht wegschaut. Diese Kampagne soll Herzen berühren und zeigen, wie viel wir gemeinsam für den Tierschutz bewirken können“, erklärt Marita Pontasch, Geschäftsführung des TierschutzKompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt.

TiKo-Mitarbeiter freuen sich über offene Türen

Im Rahmen einer Face-to-Face-Kampagne besuchen Tierheim-Mitarbeitende Haushalte in verschiedenen Kärntner Bezirken, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen – über Tierschutz, über die Tiere im TiKo und darüber, wie man helfen kann. Dabei tragen sie gut erkennbare Ausweise und treten offen und respektvoll auf. Ihr Ziel ist es, Bewusstsein für den Tierschutz zu schaffen und neue Unterstützer für die Arbeit des TiKos zu gewinnen. „Jede Spende hilft – sei es für Futter, medizinische Versorgung oder die Vermittlung von Tieren in ein liebevolles Zuhause“, heißt es abschließend.