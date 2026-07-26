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Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Männer und eine Frau - die Künstlerin Theres Cassini - bei der Preisverleihung. Im Hintergrund ist ihre Arbeit zu sehen.
Großer Erfolg für Theres Cassini.
Klagenfurt
26/07/2026
Auszeichnung
#goodnews

Gailtaler Künstlerin gewinnt begehrten Preis

Auszeichnung für Theres Cassini: Mit der Arbeit „Maria Lassnig – Reflexive Beseelung” sicherte sich die Künstlerin den KUNST & HANDWERK GRAND PRIX 2025. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl sprach ihr seine Glückwünsche aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
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Im Veranstaltungssaal der Kärntner Sparkasse nahm gebürtige Gailtalerin Theres Cassini den Preis vor mehr als 150 anwesenden Gästen entgegen. Das prämierte Werk entstand in enger Zusammenarbeit mit zwei regionalen Handwerksbetrieben – der Tischlerei Malle aus Grafenstein sowie Metall Wolbang aus Klagenfurt. Cassini setzte sich im Rahmen des diesjährigen Gestaltungsexperiments „BOX“ gegen zahlreiche hochkarätige Einreichungen durch.

Meisterliches Zusammenspiel

Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl gratuliert der Preisträgerin und allen beteiligten Handwerksbetrieben: „Große Kunst entsteht selten im Alleingang. Sie braucht Menschen mit Ideen und Menschen, die diese Ideen mit höchster Präzision Wirklichkeit werden lassen. Genau dieses Zusammenspiel macht den KUNST & HANDWERK GRAND PRIX so besonders. Er zeigt eindrucksvoll, dass das Handwerk weit mehr ist als technische Perfektion – es ist ein unverzichtbarer Partner der Kunst und schafft jene Qualität, die visionäre Entwürfe erst möglich macht. Darauf können wir in Kärnten stolz sein.“ Der KUNST & HANDWERK GRAND PRIX hat sich über die Jahre als international geschätzte Prämierung etabliert.Im Zentrum der Bewertung stehen nicht isolierte Arbeiten, sondern das gemeinsame Wirken von Künstlern und Handwerksunternehmen.

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