Gailtaler Künstlerin gewinnt begehrten Preis

Im Veranstaltungssaal der Kärntner Sparkasse nahm gebürtige Gailtalerin Theres Cassini den Preis vor mehr als 150 anwesenden Gästen entgegen. Das prämierte Werk entstand in enger Zusammenarbeit mit zwei regionalen Handwerksbetrieben – der Tischlerei Malle aus Grafenstein sowie Metall Wolbang aus Klagenfurt. Cassini setzte sich im Rahmen des diesjährigen Gestaltungsexperiments „BOX“ gegen zahlreiche hochkarätige Einreichungen durch.

Meisterliches Zusammenspiel

Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl gratuliert der Preisträgerin und allen beteiligten Handwerksbetrieben: „Große Kunst entsteht selten im Alleingang. Sie braucht Menschen mit Ideen und Menschen, die diese Ideen mit höchster Präzision Wirklichkeit werden lassen. Genau dieses Zusammenspiel macht den KUNST & HANDWERK GRAND PRIX so besonders. Er zeigt eindrucksvoll, dass das Handwerk weit mehr ist als technische Perfektion – es ist ein unverzichtbarer Partner der Kunst und schafft jene Qualität, die visionäre Entwürfe erst möglich macht. Darauf können wir in Kärnten stolz sein.“ Der KUNST & HANDWERK GRAND PRIX hat sich über die Jahre als international geschätzte Prämierung etabliert.Im Zentrum der Bewertung stehen nicht isolierte Arbeiten, sondern das gemeinsame Wirken von Künstlern und Handwerksunternehmen.