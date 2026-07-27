Klagenfurter Öffi-Studie: Das wünschen sich die Fahrgäste
Wie nutzen die Menschen den öffentlichen Verkehr in Klagenfurt? Wo sehen sie Verbesserungsbedarf? Zahlreiche Kunden der KMG wurden befragt.
Antworten auf diese Fragen liefert die neue KMG-Kundenbefragung, die im Frühjahr 2026 von der Universität Klagenfurt im Auftrag der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) und der Landeshauptstadt Klagenfurt im Rahmen des FFG-geförderten Projekts „Share4U“ durchgeführt wurde. Ziel der Befragung war es, die Bedürfnisse der Fahrgäste und konkrete Verbesserungsvorschläge zu erheben. Diese dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung und Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in Klagenfurt.
Großes Interesse an der Weiterentwicklung des Nahverkehrs
Die Teilnahme an der Befragung erfolgte entweder online über einen QR-Code oder persönlich durch Studierende in den KMG-Bussen sowie an Haltestellen. Von den mehr als 1.500 Teilnehmer:innen wurden nach einer Qualitätsprüfung rund 1.200 vollständig und ernsthaft ausgefüllte Fragebögen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Stadtbus für viele Menschen ein fester Bestandteil ihres Alltags ist: Die Mehrheit der Befragten nutzt das Angebot täglich oder mehrmals pro Woche. Besonders intensiv werden die KMG-Busse von Personen unter 18 Jahren genutzt. Das Ticketverhalten zeigt zudem eine hohe Akzeptanz bestehender Angebote: Am häufigsten werden das 60-Minuten-Ticket, das Kärnten Ticket sowie das KlimaTicket Österreich verwendet. Der Ticketkauf erfolgt überwiegend über die KlagenfurtMobil 2.0-App und direkt im KMG-Bus.
Klare Prioritäten bei Verbesserungswünschen
Wenn es um Fahrgastinformationen geht, wünschen sich die Kund:innen vor allem zuverlässige Echtzeitinformationen zu Verspätungen oder Ausfällen. Bevorzugte Informationskanäle sind dabei digitale Anzeigetafeln an den Haltestellen sowie die KlagenfurtMobil 2.0-App. Gleichzeitig zeigen die Rückmeldungen, dass die Benutzerfreundlichkeit der App weiter verbessert werden soll.
Neben den standardisierten Fragen konnten die Teilnehmer:innen auch offene Verbesserungsvorschläge einbringen. Dabei zeichnen sich klare Schwerpunkte ab:
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dichtere Taktung der Busse, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen;
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zusätzliche Haltestellen, vor allem in der Innenstadt, in Viktring sowie bei Freizeit- und Ausflugszielen;
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bessere Kapazitätsplanung durch größere Busse zu Stoßzeiten;
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attraktivere Angebote für Nextbike und Avant2Go mit günstigeren Preisen und zusätzlichen Standorten.