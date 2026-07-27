Klagenfurter Öffi-Studie: Das wünschen sich die Fahrgäste

Wie nutzen die Menschen den öffentlichen Verkehr in Klagenfurt? Wo sehen sie Verbesserungsbedarf? Zahlreiche Kunden der KMG wurden befragt.

Setzen gemeinsam auf die Kundenumfrage zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs in Klagenfurt (v.l.n.r.): Markus Letter (Projektleiter Stadt Klagenfurt), Bürgermeister Christian Scheider, Felicia Winter (Projektleiterin AAU), Tamara Jurkowitz (Projektleiterin KMG), Stadträtin Sandra Wassermann und Hansjörg Schusser (Geschäftsführer KMG).

Setzen gemeinsam auf die Kundenumfrage zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs in Klagenfurt (v.l.n.r.): Markus Letter (Projektleiter Stadt Klagenfurt), Bürgermeister Christian Scheider, Felicia Winter (Projektleiterin AAU), Tamara Jurkowitz (Projektleiterin KMG), Stadträtin Sandra Wassermann und Hansjörg Schusser (Geschäftsführer KMG).

Antworten auf diese Fragen liefert die neue KMG-Kundenbefragung, die im Frühjahr 2026 von der Universität Klagenfurt im Auftrag der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) und der Landeshauptstadt Klagenfurt im Rahmen des FFG-geförderten Projekts „Share4U“ durchgeführt wurde. Ziel der Befragung war es, die Bedürfnisse der Fahrgäste und konkrete Verbesserungsvorschläge zu erheben. Diese dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung und Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in Klagenfurt.

Großes Interesse an der Weiterentwicklung des Nahverkehrs

Die Teilnahme an der Befragung erfolgte entweder online über einen QR-Code oder persönlich durch Studierende in den KMG-Bussen sowie an Haltestellen. Von den mehr als 1.500 Teilnehmer:innen wurden nach einer Qualitätsprüfung rund 1.200 vollständig und ernsthaft ausgefüllte Fragebögen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der Stadtbus für viele Menschen ein fester Bestandteil ihres Alltags ist: Die Mehrheit der Befragten nutzt das Angebot täglich oder mehrmals pro Woche. Besonders intensiv werden die KMG-Busse von Personen unter 18 Jahren genutzt. Das Ticketverhalten zeigt zudem eine hohe Akzeptanz bestehender Angebote: Am häufigsten werden das 60-Minuten-Ticket, das Kärnten Ticket sowie das KlimaTicket Österreich verwendet. Der Ticketkauf erfolgt überwiegend über die KlagenfurtMobil 2.0-App und direkt im KMG-Bus.

Klare Prioritäten bei Verbesserungswünschen

Wenn es um Fahrgastinformationen geht, wünschen sich die Kund:innen vor allem zuverlässige Echtzeitinformationen zu Verspätungen oder Ausfällen. Bevorzugte Informationskanäle sind dabei digitale Anzeigetafeln an den Haltestellen sowie die KlagenfurtMobil 2.0-App. Gleichzeitig zeigen die Rückmeldungen, dass die Benutzerfreundlichkeit der App weiter verbessert werden soll.