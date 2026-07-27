After Work Markt findet wieder statt

Gute Neuigkeiten: Der wetterbedingt abgesagte After Work Markt in Klagenfurt wird nun nachgeholt. Nämlich kommenden Freitag.

Gute Musik, kühle Getränke und sommerliche Stimmung: Am Freitag, 31. Juli 2026, wird der wetterbedingt abgesagte After Work Markt am Benediktinermarkt nachgeholt. Von 16 bis 22 Uhr sorgen die Band Julico und DJ Flejv für beste Unterhaltung im Herzen von Klagenfurt.

Live Musik

Für den perfekten Soundtrack zum Feierabend sorgt die Kärntner Band Julico. Die zwei Freunde Nico Robatsch an der Gitarre und Jules Stofner an den Vocals stehen für authentische Live-Musik, große Spielfreude und ein abwechslungsreiches Repertoire. An den Decks bringt DJ Flejv zusätzliche Energie und echtes Sommerfeeling auf den Platz. Sein dynamischer Mix aus Melodic und Progressive House, Indie Dance und klassischen House-Elementen sorgt für die passenden Vibes am Benediktinermarkt.

Gastro auch am Start

Auch die Gastronomiebetriebe rund um den Benediktinermarkt sind wieder mit dabei und verwöhnen die Gäste mit kühlen Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten. Die besten Plätze sind schnell vergeben – daher am besten gleich direkt beim Lieblingswirt reservieren!

After Work Markt – Ersatztermin: Wann: Freitag, 31. Juli 2026, 16 bis 22 Uhr

Wo: Benediktinermarkt Klagenfurt

Programm: Live-Musik mit Julico und DJ Flejv

Eintritt: frei

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 12:15 Uhr aktualisiert