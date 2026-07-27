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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Auch dei Rettung soll bereits vor Ort sein.
Klagenfurt
27/07/2026
Schleppekurve

Schwerer Unfall in Klagenfurt

Kurz Nach der Schleppekurve in Klagenfurt ist ein schwerer Autounfall passiert. Einsatzkräfte sind vor Ort.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
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Am heutigen Montag hat sich in Klagenfurt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto soll sich kurz nach der Schleppekurve überschlagen haben, berichtet eine Augenzeugin gegenüber „MeinBezirk“.

Einsatz läuft

Einsatzkräfte sind vor Ort. Autofahrer müssen derzeit mit Stau rechnen. Aktuell gibt es Umleitungen. Derzeit gibt es seitens der Polizeipressestelle noch keine Informationen dazu, wir halten euch auf dem Laufenden.

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