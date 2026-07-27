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Schwerer Unfall in Klagenfurt
Kurz Nach der Schleppekurve in Klagenfurt ist ein schwerer Autounfall passiert. Einsatzkräfte sind vor Ort.
Am heutigen Montag hat sich in Klagenfurt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto soll sich kurz nach der Schleppekurve überschlagen haben, berichtet eine Augenzeugin gegenüber „MeinBezirk“.
Einsatz läuft
Einsatzkräfte sind vor Ort. Autofahrer müssen derzeit mit Stau rechnen. Aktuell gibt es Umleitungen. Derzeit gibt es seitens der Polizeipressestelle noch keine Informationen dazu, wir halten euch auf dem Laufenden.
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