Balkonbrand in Klagenfurt: Zeugen melden Dieselgeruch

Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr kam es in Klagenfurt zu einem Balkonbrand.

Am Sonntag brannte in Klagenfurt ein Balkon. „Laut Zeugen gab es einen Dieselgeruch“, berichtet eine Polizeipressesprecherin auf Anfrage von 5 Minuten. Brandermittler arbeiten den Fall gerade auf.

Brandermittler im Einsatz

„Was den Brand am Sonntag ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar“, erklärt die Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand. Die Ursache wird nun von Brandermittlern ausgeforscht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.07.2026 um 13:49 Uhr aktualisiert