Investor sprang ab: Klagenfurter Kinderprodukt-Start-up ist insolvent

Über das Vermögen der sticklett technologies GmbH mit Sitz in Klagenfurt wurde am Montag, 27. Juli 2026, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das berichten der KSV1870 sowie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das 2017 gegründete Start-up entwickelte intelligente Bekleidung für Kleinkinder, mit der unter anderem Vitalwerte wie Fieber erfasst werden können.

Produkte funktionierten, wirtschaftlicher Erfolg blieb aus

Als Ursache für die Insolvenz nennt die Schuldnerin vor allem die hohen Kosten für die Produktentwicklung und Markteinführung. Diese seien in den ersten Jahren noch durch Eigenmittel und Förderungen finanziert worden. Der Geschäftsverlauf sei jedoch „trotz grundsätzlich guter Voraussetzungen (funktionierende Produkte; funktionierender Produktionsprozess) letztendlich leider hinter den Erwartungen geblieben“, zitiert der KSV1870 aus dem Insolvenzantrag. Es sei nicht gelungen, die Produktionskosten ausreichend zu senken, um die Produkte attraktiver zu machen und die Nachfrage entsprechend zu steigern. Gleichzeitig hätten die finanziellen Mittel für umfangreiche Vertriebs- und Marketingmaßnahmen gefehlt.

Millionen-Investment kam nicht zustande

Wie der AKV berichtet, hatte das Unternehmen zuletzt intensiv nach neuen Geldgebern gesucht. Demnach seien sogar Verhandlungen mit einem Investor über ein Investment von bis zu einer Million Euro geführt worden. „Bedauerlicherweise ist es – trotz zunächst auch positiv abgeschlossener Gespräche – dann zu keiner Umsetzung des Investments gekommen“, heißt es im Insolvenzantrag laut AKV. Ohne frisches Kapital habe keine positive Fortbestehensprognose mehr erstellt werden können.

12 Gläubiger betroffen

Nach Angaben des KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 550.500 Euro. Bezüglich der Aktiva kann noch keine genaue Summe angegeben werden: „Die Aktiva sind im Insolvenzantrag mit 124.000 Euro angegeben, aber der Zerschlagungswert wird wahrscheinlich geringer sein. Derzeit liegt aber noch keine genaue Summe vor“, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten seitens des KSV1870. Von der Insolvenz sind 12 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen.

Hoffnung auf Investor bleibt bestehen

Ob ein Sanierungsplan eingebracht werden kann, ist derzeit noch offen. Nach Angaben des KSV1870 wäre eine Fortführung des Unternehmens nur dann sinnvoll, wenn ein Investor gefunden wird, der neue Vertriebswege eröffnet oder finanziert. Trotz dieser Bemühungen habe sich die Gesellschaft bereits damit einverstanden erklärt, den Betrieb formell zu schließen.